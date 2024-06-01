İstanbul'da düzenlenen 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İstanbul'da düzenlenen 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası başladı

İstanbul\'da düzenlenen 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası başladı

İstanbul Beylikdüzü Spor Salonu'nda düzenlenen 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na 12 ülkeden 1657 sporcu katıldı. Türkiye Karate Milli Takımı 356 sporcusuyla turnuvada yer alacak. Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Balkan şampiyonalarının önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin karatedeki başarısını ve sporculara desteklerini dile getirdi. Şampiyona pazar günü sona erecek.

01.06.2024 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL,

28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası İstanbul Beylikdüzü Spor Salonu'nda başladı.

Şampiyonaya 12 ülkeden 1657 sporcu katıldı. Türkiye Karate Milli Takımı turnuvada 356 sporcusu ile ter dökecek.

Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz şunları aktardı;

"Balkan şampiyonaları bizim için çok önemli. Sporumuzun geleceği bu yavrularımız bütün yıl boyunca ülkesini temsil etmeyi, milli heyecanı yaşamayı ve yaşatmayı yani Balkan Şampiyonası'nı bekliyor. Ben de sizin bu arzunuzu bildiğim için Balkan şampiyonasını ülkemize aldım. Her sene iki sporcunun katıldığı maça 6 sporcuyla katıldık. 'Balkan Şampiyonası Türkiye'yi kabul etmiyor' diyen yalancılara, 'Balkan Şampiyonası'nı Türkiye'ye vermeyin' diyen çaresizlere en güzel cevabı verdik. Şimdi sıra sizde, siz de burada yapacağınız mücadeleyle, alacağınız altın madalyalarla, kazanacağınız kupalarla sizlerde üzerinize düşen görevi yapmış olacaksınız" dedi.

Türkiye'nin karatedeki başarısına dikkati çeken Uğuz, "Değerli Veliler, antrenörler ve çok sevgili çocuklarım. Sporunuza sahip çıkın, sporunuzu bırakmayın Her zaman söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Hem okul hem spor bir arada ve başarıyla devam eder. 2011 doğumlu sporcularımızın lise giriş sınavlarını kaçırmaması için programı değiştirttik, her zaman destek olmaya devam edeceğiz ki sizler de geçtiğimiz günlerde 51 ülke arasında Avrupa şampiyonu olan ağabeyleriniz ve ablalarınız yani Büyükler Milli Takımımız gibi şampiyon olun, bizleri gururlandırmaya devam edin. Sizleri çok seviyorum, hepinize başarılar diliyorum. Sarı madalyaları bekliyorum" şeklinde sözlerine son verdi.

Balkan Karate Federasyonu Başkanı Davor Cipek, "Şu ana kadar gördüğüm en kalabalık ve coşkulu Balkan şampiyonalarından biri burası. Burada olmaktan oldukça mutluyum. Tüm sporcu ve antrenörlere başarılar dilerim" dedi.

Şampiyona pazar günü müsabakaların bitimi ile son bulacak.

Kaynak: DHA

Beylikdüzü, İstanbul, Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'da düzenlenen 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
11:23 İsrail’in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu Hedefte Netanyahu var İsrail'in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu? Hedefte Netanyahu var
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
11:23 A Milli Takım’da deprem Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 13:27:06. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da düzenlenen 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement