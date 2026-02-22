3. Lig 22. Hafta Sonuçları - Son Dakika
3. Lig 22. Hafta Sonuçları

22.02.2026 17:57
22. hafta maçlarıyla İnegöl Kafkasspor, 12 Bingölspor, Sebat Gençlikspor ve Kütahyaspor liderliğini sürdürdü.

Nesine 3. Lig'de 22. hafta maçları tamamlandı.

1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor ve 4. Grup'ta Kütahyaspor, liderliğini sürdürdü.

Ligde 22. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup


OGBMAYAVP
1.İNEGÖL KAFKASSPOR22136338191945
2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR22134540241643
3.ÇORLUSPOR 194722126439192042
4.BURSA YILDIRIMSPOR2212642920942
5.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR22118326121441
6.YALOVA FK 77229763324934
7.GALATASPOR228592724329
8.SİLİVRİSPOR228592828029
9.BEYKOZ İSHAKLISPOR227872830-229
10.BULVARSPOR227692632-627
11.İNKILAP FUTBOL2241261624-824
12.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR225892426-223
13.KESTEL ÇİLEKSPOR2264121929-1022
14.BURSA NİLÜFER FUTBOL2256111931-1221
15.POLATLI 19262253141433-1918
16.EDİRNESPOR2224161748-3110

2. Grup

OGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR21144346182846
2.SİLİFKE BELEDİYESPOR22910328171137
3.NİĞDE BELEDİYESPOR2298532221035
4.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR229762725234
5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR228862219332
6.MDGRUP OSMANİYESPOR229492727031
7.ERCİYES 38 FUTBOL227962823530
8.CINEGOLD AĞRI 19702178633181529
9.MALATYA YEŞİLYURTSPOR227782625128
10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL2261062727028
11.KIRIKKALE FK226792736-925
12.DİYARBEKİRSPOR226792234-1225
13.KİLİS 19842274111939-2025
14.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR2241081932-1322
15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR2248102337-1420
16.HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 19632239102330-718

3. Grup

OGBMAYAVP
1.SEBAT GENÇLİKSPOR22166046163054
2.52 ORDUSPOR22143552213145
3.FATSA BELEDİYESPOR2212372721639
4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR22115644222238
5.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR22115638172138
6.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR2210843023738
7.PAZARSPOR228772225-331
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR228592427-329
9.TOKAT BELEDİYESPOR2275102125-426
10.ORDUSPOR 1967226792335-1225
11.KARABÜK İDMANYURDU2274112138-1725
12.1926 BULANCAKSPOR2265112241-1923
13.ARTVİN HOPASPOR2264122233-1122
14.AMASYASPOR2256111932-1321
15.ÇAYELİSPOR2238111732-1517
16.GİRESUNSPOR2235141939-2014

4. Grup

OGBMAYAVP
1.KÜTAHYASPOR22192152124059
2.ESKİŞEHİRSPOR22163352173551
3.KARŞIYAKA22145341162547
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR22144445202546
5.OKTAŞ UŞAKSPOR2213272825341
6.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR22116539201939
7.DENİZLİ İDMANYURDU 19592211382923636
8.TİRE 202122105742222035
9.SÖKE 19702274113028225
10.ALANYA 12212266101930-1124
11.ALTAY2275102227-520
12.BORNOVA 18772246122741-1418
13.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR2246122035-1518
14.AFYONSPOR2226141746-2912
15.İZMİR ÇORUHLU FK2233161750-3312
16.NAZİLLİSPOR220418674-684
NOT: Altay'a 6 puan silme cezası verildi.
Kaynak: AA

Futbol, İnegöl, Spor, Son Dakika

