Murat Kapki şikayet etmişti! Savcı, Mücahit birincinin cezalandırılmasını istedi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müşteki Murat Kapki ile sanık Mücahit Birinci karşı karşıya geldi. Kapki, Birinci’nin kendisine imzalatmak istediği metinde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel dahil birçok isim hakkında gerçeğe aykırı iddialar bulunduğunu öne sürdü.

KAPKİ CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ

Duruşmaya sanık Mücahit Birinci katıldı. İBB Davası kapsamında tutuklu bulunan müşteki Murat Kapki ise Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan getirilerek duruşma salonunda hazır edildi. Duruşmayı Kapki’nin avukatları da takip etti.

“2 MİLYON DOLAR İSTEDİ, METNİ İMZALAMAMI SÖYLEDİ”

Müşteki sıfatıyla beyanda bulunan Kapki, Birinci hakkındaki şikayetinin sürdüğünü söyledi. Kapki, Birinci’nin daha önce bir avukat aracılığıyla haber göndererek vekalet vermesi halinde tahliye edilebileceğini ilettiğini, bunun üzerine noter aracılığıyla vekaletname düzenlediğini anlattı. Birinci’nin 31 Temmuz 2025'te cezaevinde kendisini ziyaret ettiğini belirten Kapki, Birinci’nin yanında iki nüsha halinde hazırlanmış bir metin bulunduğunu ve kendisinden bu metni okumasının istendiğini ifade etti.

Görüşmenin başında Birinci’nin kendisini övdüğünü öne süren Kapki, Birinci’nin “Sen adamsın, sen şöylesin, sen böylesin. Şurada çok seviliyorsun, burada çok seviliyorsun” dediğini aktardı. Kapki, Birinci’nin ardından “Önce Makyavelist düşün. Makyavelist olacaksın” dediğini, bir hafta boyunca kendisini Birinci’ye teslim etmesi halinde tahliye olabileceğini söylediğini ileri sürdü.

“2 MİLYON DOLAR ÜZERİNDEN PAZARLIK YAPTIM”

Metni imzalaması ve içindeki iddiaları ifade olarak anlatması karşılığında tahliye edilebileceğinin söylendiğini savunan Kapki, bunun için kendisinden 2 milyon dolar istendiğini iddia etti. Daha önce 2,5 milyon dolar istendiği bilgisinin kendisine ulaştığını belirten Kapki, “Ben 2 milyon dolar üzerinden pazarlık yaptım” dedi.

“METİNDEKİLER DOĞRU DEĞİLDİ”

Metni okuduğunda yazılanların doğru olmadığını gördüğünü söyleyen Kapki, metinde Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Hüseyin Köksal, Emrah Bağdatlı ve Fatih Keleş hakkında çeşitli iddiaların yer aldığını anlattı. Kapki, bizzat tanık olmadığı bazı olayları yaşamış ya da başkalarından duymuş gibi anlatmasının istendiğini öne sürdü.

Kapki’nin anlattığına göre metinde, bazı ihalelerden elde edilen paraların İmamoğlu’nun siyasi propagandası ve CHP Kurultayı için kullanılacağı, Özel’in de bundan haberdar olduğu yönünde iddialar bulunuyordu. Kapki, Roma gezisi, gazetecilere para verildiği iddiası ve savcılık soruşturmasının sonuçlandırılmasına ilişkin olduğu öne sürülen konuşmaların da metinde yer aldığını ifade etti.

“BEN KİMSEYE İFTİRA ATAMAM”

Kapki, Birinci’ye “Ben kimseye iftira atamam” dediğini, Özgür Özel’i hayatında görmediğini ve metinde yazılanların kendisiyle ilgisi olmadığını söylediğini aktardı. Daha önce etkin pişmanlık kapsamında savcılığa ifade verdiğini hatırlatan Kapki, yeniden böyle bir metni imzalamayacağını dile getirdi. Birinci’nin ısrarını sürdürdüğünü öne süren Kapki, kendisine “Ben zaten bu ifadeyi verecek olsam sana neden iki milyon dolar vereyim?” dediğini anlattı.

“DIŞARIDAKİ ELİN, KOLUN, AYAĞIN OLACAĞIM”

Kapki, Birinci’nin “Makyavelist düşün” sözünü tekrarladığını ve CHP’nin öne geçmesi halinde sonradan yaşananları anlatabileceğini söylediğini ileri sürdü. Birinci’nin kendisine dışarıdaki eli, kolu ve ayağı olacağını söylediğini iddia eden Kapki, hakkında gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığını dile getirdiğinde Birinci’nin “Sen merak etme, onlar da bende. Hepsini ben halledeceğim” yanıtını verdiğini aktardı.

“İMZALAMIYORSAN KALKIYORUM”

Metni imzalamadan tahliye edilmek istediğini, gerekirse konuşulan parayı verebileceğini söylediğini ancak bunun kabul edilmediğini savunan Kapki, metni okurken kağıda kalemle çarpı işareti koyduğunda Birinci’nin kızdığını ve kağıda bir şey yazmamasını istediğini öne sürdü.

Metni imzalamayı reddetmesi üzerine Birinci’nin “İmzalamıyorsan kalkıyorum” dediğini belirten Kapki, kendisinin “Bunları söylemezsem tahliye olamıyor muyum?” diye sorduğunu, Birinci’nin ise “Senin tercihin” karşılığını verdiğini anlattı.

SAVCILIĞA DİLEKÇE VERDİ

Görüşmenin ardından yaşananları savcılığa anlatmak için acil görüşme talebini içeren bir dilekçe yazdığını belirten Kapki, dilekçenin ertesi gün savcılığa ulaştığını ifade etti. Birinci’nin avukatlık mesleğini yürütmek için değil, metni imzalatmak ve karşılığında para almak amacıyla hareket ettiğini düşündüğünü söyleyen Kapki, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Kapki’nin beyanları sırasında sanık sandalyesinde oturan Birinci’nin sık sık başını sallayarak iddiaları reddettiği, bazı anlarda ise güldüğü görüldü.

SALONDA GERGİN ANLAR

Beyanı sırasında doğruyu söylediğini vurgulayan Kapki, Birinci’ye dönerek “Ben burada en ufak yalan konuşuyorsam üç evladım var, ölüsünü öpeyim” dedi. Birinci ise “Allah evlatlarını sana bağışlasın, öyle deme” karşılığını verdi. Kapki, sözlerini “Biraz şerefi, namusu varsa o da doğruları anlatır” diyerek sürdürdü.

BİRİNCİ: AVUKATIN CEZAEVİ ZİYARETİ SUÇ OLUR MU?

Ardından söz alan Birinci, İBB Davası ile ilişkisi ve avukatlık faaliyeti kapsamında yaptığı işlemlerin suç olarak değerlendirilmesine karşı çıktı. Vekaletname düzenlenmesi ve elindeki belgeler üzerinden yürütülen tartışmaların avukatlık faaliyeti kapsamında ele alınması gerektiğini savunan Birinci, bir avukatın belgeler üzerinden müvekkiliyle görüşmesinin ve vekaletname kapsamında cezaevi ziyareti yapmasının suç sayılamayacağını ileri sürdü. Hakkındaki iddiaları reddeden Birinci, daha önce savunmasını yaptığını belirterek beraat edeceğini düşündüğünü ifade etti.

KAMERA KAYDI TALEBİ REDDEDİLDİ

Kapki’nin avukatları, cezaevinde görüşme odasını gören koridor dahil ilgili bölümlere ait kamera kayıtlarının getirtilmesini talep etti. Duruşma savcısı da Kapki’nin davaya katılma talebinin kabul edilmesini ve ilgili kamera kayıtlarının istenmesini talep etti. Mahkeme başkanı, kamera kayıtlarına ilişkin talebi yargılamaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddetti.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Birinci’nin üzerine atılı “görevi kötüye kullanma” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Kapki’nin avukatları, eylemin “dolandırıcılığa teşebbüs” ya da “nüfuz ticareti” kapsamında da değerlendirilmesine ilişkin beyanda bulunmak için süre istedi. Birinci ise mütalaaya karşı “Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı beyanlarını hazırlaması için duruşmayı 22 Ocak 2027 saat 10.20'ye erteledi.