3\'üncü Lig futbolcuları TFF kararına tepki göstermek için Riva\'da bir araya geldi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda 3'üncü Lig'deki futbolcu uygunluğu konusunda değişikliğe gitmişti. Yeni kararla birlikte 3'üncü Lig ekipleri gelecek sezondan itibaren 31.12.2000 ve daha öncesinde doğmuş en fazla 5 futbolcu tescil edebilecek.

Türkiye Profesyonel Futbol Derneği (TPFD) ve alt liglerde forma giyen yaklaşık 300 oyuncu bugün Riva'da bulunan Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karara tepki göstermek için bir araya geldi. TPFD Başkanı Saffet Akyüz ve futbolcular arasından seçilen temsilciler daha sonra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından başkan Saffet Akyüz ve futbolcular adına Yasin Palaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alt liglerde forma giyen birçok futbolcunun getirilen yeni kuralla mağdur olduğuna dikkat çeken Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz, "Burada bir mağduriyet vardı. Alınan kararın futbolcular ve kulüplerle ilgili olduğu ve paydaşlarla paylaşılmadığı ve biz dinlenmediğimiz için bugün buraya geldik. Federasyon başkanıyla ve Mecnun bey ile görüştük. Onlar aldıkları kararın doğru olduğunu, futbol adına iyi şeyler olacağını söyledi. Bizler de alınan kararın yanlış olduğunu ve futbolun rekabet içinde iyi olanın oynaması gerektiğini anlattık. Fakat federasyon başkanı kendi kararlarının doğru olduğunu, bu konuyla ilgili geri adım atmayacaklarını söyledi. Daha sonra Mecnun başkan ile görüştük. Kendilerine yapıcı bir çözüm sunmalarını yukarıdan bastırarak değil aşağıyı destekleyerek yeni bir açılım sunduk. Bununla ilgili yarın tekrar görüşeceğiz. Bizim izlenimimiz şudur ki 3'üncü Lig kulüplerinin çok sıkıntı içinde olduğunu, bu sıkıntıyı çözebilmek için de futbolcular üzerinde bir karar alınması gerektiğini biz de kendisine eğer bir yanlış varsa bu yanlışın kulüpler ve başkanlar bazında olduğunu söyledik. Bir şey değişecekse kulüp yapılarının değişmesi gerektiğini, rekabetin doğru insanların, doğru insanların seçilmesi gerektiğini anlattık. Federasyon geri adım atmak istemediğini söyledi. Biz yapıcı bir öneri tekrar sunduk. Süreç kısa, buradan olumlu bir haber çıkmazsa Tahkim Kurulu'na oyuncular adına başvuracağız. Bu süreçte federasyondan gerekli desteği alamazsak bunu olabilecek tüm mecralarda tekrar yansıtacağız. Ulaşabileceğimiz her yere ulaşacağız. Hakkımızı arayacağız. Bundan sonra futbolcuların gücünü arkamıza alarak güzel bir rekabetle, futbolcuları da geliştirerek iyi kulüpler, iyi başkanlar olmasını diliyoruz. İnşallah federasyon da bizimle hareket eder, fikrimizi alır ve yapıcı bir kararla buradan çıkarız" ifadelerini kullandı.

'2 VE 3'ÜNCÜ LİG BAŞKANLARIYLA YARIN BİR ARAYA GELECEĞİZ'

Yarın kulüp başkanlarıyla da bir araya geleceklerini belirten Akyüz, "Yarın kulüp başkanları özellikle 2 ve 3'üncü Lig başkanlarıyla tekrar bir araya geleceğiz. Orada da fikirlerimizi anlatacağız. Oradan bir netice çıkarsa bu kararı revize edip, olması gereken şekline sokabilirsek sokacağız. Sokamazsak bunu aramızda nasıl çözebiliriz bakacağız. Burada bir mağduriyet var. Bu mağduriyetin de mutlaka bir karşılığı olacaktır. Federasyon yetkilileri bugün var, 6 ay sonra başkası gelecektir. Aldıkları kararların kulüpler lehine olduğu kadar futbolcular lehine de olması gerekiyor. Buradaki kararın futbolcuların lehine olmadığını bunun kaldırılmasını talep ediyoruz.

Türkiye'de meşru olacak her hakkımızı savunmak, sesimizi çıkartmak için tekrar arkadaşlarla konuşacağız. Yıkıcı değil yapıcı şeyler olması gerekiyor. Sporun kardeşlik ve barış için olduğunu düşünüyoruz. Türkiye ve dünyada en adil meslek grubunun futbolcular olduğunu düşünüyorum. Burada başarılı bir futbol istiyorsak kimsenin önünü kapatarak, gençlerin önünü açarak olmayacağını bilmemiz gerekiyor. İyilerin oynaması gerekiyor. Futbolu güzelleştiren kimse onun ayakta kalıp, oynaması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

YASİN PALAZ: BURADAKİ BİNLERCE İNSANIN MAĞDURİYETİNİN GÖZ ARDI EDİLMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Futbolcular adına yapılan görüşmede yer alan, alt liglerde uzun süre forma giyen Yasin Palaz, "Biz buraya bu çatının altında olduğumuzu bilerek ve büyüklerimizin bize kıymet vermek istediğini ön görerek geldik. Bir görüşme gerçekleştirdik. Futbolcuların ve onlardan kaynaklı olarak ailelerinin maalesef gelecekle alakalı etkileneceklerini dile getirdik. Sadece iyi olanın kontenjan koyulmadan sahada olmasını, birbiriyle rekabet içinde futbolun daha iyi noktalara taşımasını istedik. Gelinen noktada gördüğümüz yaklaşım kati olsa da biz yine başta sporun içinde gelmekte olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, federasyon başkanımız, yine Mecnun başkan Sivasspor'un eski başkanı bizleri en iyi anlayacak insanların onların olduğunu düşünüyoruz. Buradaki binlerce insanın mağduriyetlerini göz ardı etmeyeceklerini düşünüyorum. Hem gençlerin oynamasını teşvikle hem de buradaki 26 yaş ve üstündeki birçok oyuncunun mağdur edilmeden kararın revize edilerek Türk futbolunu daha iyi noktalara getirmek adına bir şeyler yapılabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

SONER BİRİNCİ: KURAL BÖYLE DEVAM EDERSE FUTBOLU BIRAKIYORUM

Soner Birinci, yaklaşık 3, 4 bin kişinin kuraldan etkileneceğini söyledi. Kuralın devam etmesi halinde futbolu bırakacağını açıklayan Birinci, "Biz buraya sadece 2, 3 kişinin hakkını savunmak için gelmedik. Burada mağdur olan bin 500'e yakın futbolcu ve aileleri var. Bizim matematiğimize göre 3, 4 bin kişi etkilenecek. Onların matematiğine göre 300, 400 kişi. Ben içerdeki konuşmalardan anladığım kadarıyla konuşmadan dönmeyecekleri. Bunun net şekilde açıkladılar. Bu gerçekten beni üzdü. Korunması gerekenlerin kulüpler ya da başkanlar olması gerektiğini düşünmüyorum. TFF adaleti savunmalı, ortada durmalı. Hem bizim hem de kulüplerin haklarını aramaları. Lakin bize ücretlerimizi vermeyen, aylardır bizi sıkıntıya sokan ya da mahkemelik olduğumuz kulüp başkanlarının isteği doğrultusunda bu kuralı getirip ya da yarın yapılacak toplantıda bizim geleceğimize onlara sorarak karar vereceklerini dile getirdiler. Bu bana yanlış geliyor. Ben gücüm yettiğince tek başıma da olsam elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu bir ekmek kavgasıdır. Bu sistem var olduğu sürece ben bugün futbolu bırakıyorum. Bir daha da bunların dayattığı sistemde, bu Türk futboluna hizmet etmek istemiyorum. Kendileri bir matematik yapıyor. Hiçbir zaman bizimle toza toprağa çıkmamışlar, 20 saat deplasmanlara gelmemişler. Soğuk sularda duş almamış, tesisi olmayan takımlarda oynamamışlar. Ama masa başında matematikle Türk futbolunu kurtaracaklarını zannediyorlar. Bu kanunun insan haklarına aykırı olduğunu düşünüyorum. 10 yaşında sokak aralarında başladığımız, ilerleyen zamanlarda meslek edindiğimiz futbol aşkımız bir sabah uyanıyoruz 25 yaşından sonra bu işi yapamazsın deniliyor. Bunun hiçbir şekilde adaletli bulmuyorum" şeklinde konuştu.