37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda binlerce yüzücü kıtaları birleştirdi

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı\'nda binlerce yüzücü kıtaları birleştirdi
24.08.2025 16:53
İstanbul, 24 Ağustos 2025 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 81 ülkeden 2 bin 800'ü aşkın yüzücü, Asya ile Avrupa'yı kulaçlarıyla birleştirdi. Yüzücüler yaklaşık 6,5 kilometrelik parkurda, Boğaz'ın akıntılarıyla mücadele ederek kıyasıya yarıştı.

İstanbul, 24 Ağustos 2025 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 81 ülkeden 2 bin 800'ü aşkın yüzücü, Asya ile Avrupa'yı kulaçlarıyla birleştirdi.

5 KITADAN BİRÇOK YÜZÜCÜ KATILDI 6.5 KM YÜZDÜ

Yarış, TMOK tarafından, İstanbul Valiliği'nin koordinasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 26 kamu kurumu ile sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlendi. Yarışmacılar ilk olarak tekneler ile yarışın başlayacağı noktaya götürüldü. Ardından startın verilmesiyle birlikte yarışmacılar denize atladı. Yarışmaya 5 kıtadan katılan bir çok yüzücü yaklaşık 6,5 kilometrelik parkurda, Boğaz'ın akıntılarıyla mücadele etti. Daha sonra Kanlıca'dan Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'na ulaşan yarışmacılar dereceye girdi. Bitişin ardından düzenlenen törende ise sporcular ödüllerini aldı.

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda binlerce yüzücü kıtaları birleştirdi

1989 yılında yalnızca 68 yüzücüyle başlayan organizasyon, bugün dünyanın en prestijli açık su yarışı olarak gösteriliyor. Öte yandan Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2016 yılında "Yılın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu", 2019 yılında ise "Dünyanın En İyi 100 Açık Su Yüzme Yarışı" olarak gösterildi.

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda binlerce yüzücü kıtaları birleştirdi

'BİR ASYA'YA BİR AVRUPA'YA BAKARAK YÜZECEĞİZ'

Yarışın güzel geçeceğini söyleyen yarışmacı Erhan Turan "Bende yarışacağım. Yarış iyi geçecek. Hava çok güzel. Güzel bir denizle iki kıtayı birleştireceğiz. Daha önce 2010 yılında oğlumla birlikte katılmıştım. O sene kategoride 5'inci olmuştum. Seçmelerden sonra buraya katılma hakkını kazandık. Bir Asya'ya bir Avrupa'ya bakarak yüzeceğiz. Buraya eşimle geldim" dedi.

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda binlerce yüzücü kıtaları birleştirdi

'BOĞAZI SUDAN GÖRMEK AŞIRI ZEVKLİ BİR DUYGU'

Yarışmaya ailesiyle gelen Yağmur Hüner "Bu sene 5'inci defa yarışa katılacağım. Geçen sene ara verdim, bu sene devam ediyorum. Adrenalin için katıldım. Her sene çok zevkli geçiyor. Boğazı sudan görmek aşırı zevkli bir duygu. Ailemle geldim buraya" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda binlerce yüzücü kıtaları birleştirdi - Son Dakika

24.08.2025 16:53
