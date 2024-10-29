4 büyüklerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Kurtuluş Savaşı'nda her türlü zorluk ve imkansızlığa karşı destansı bir bağımsızlık mücadelesi veren Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının 29 Ekim 1923'te, Türk Milletinin kendini yönetme karakterini dünyaya ilan ettiği Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Süper Lig devleri Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İşte o mesajlar;

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Atamızın, bizlere en büyük mirası 101 yaşında! Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesindeki paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında! Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" denildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Ey Atamızdan bize en büyük miras olan Cumhuriyet; Uğruna feda ettiklerimiz, 101 yıldır kalbimizde yanan, yolumuzu aydınlatan, yarınımıza Fener olan Cumhuriyet ateşinde saklı. Başta bize Cumhuriyeti armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi sonsuz saygı ile anıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada da , "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği bu büyük miras, Anadolu'nun her bir köşesinde bağımsızlık ateşini yakan, özgürlüğe sevdalı yüreklerin zaferidir. Cumhuriyet ruhunu sonsuza dek yaşatma sözümüzle nice aydınlık yarınlara" ifadeleri kullanıldı.