4. hakem de dahil olmuş: Fenerbahçe'nin son dakikadaki penaltısının VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika
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Spor

4. hakem de dahil olmuş: Fenerbahçe'nin son dakikadaki penaltısının VAR kayıtları açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, 18. haftanın sona ermesiyle VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe'nin Hatayspor maçının uzatma dakikalarında kazandığı penaltı yer aldı. VAR ile karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'ın pozisyonu değerlendirdiği sırada 4. hakem Yiğit Arslan'ın da konuşmalara dahil olması dikkat çekti.

06.01.2025 20:37  Güncelleme: 20:59
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Türkiye Futbol Federasyonu 18. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe'nin Hatayspor'u mağlup ettiği maçta sarı lacivertlilerin son dakikalarda kazandığı penaltıdaki hakem konuşmaları yayınlandı.

İŞTE O VAR KAYITLARI

VAR Hakemi Onur Özütoprak: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. İlk ekrana geldiğinde formadan çektiği açıyı göreceksin.

Hakem Oğuzhan Çakır: Bariz gol şansı var mı pozisyonda?

VAR Hakemi Onur Özütoprak: Oynatıyorum sana. Bir daha dur, formadan çektiler. Dur burada.

Hakem Oğuzhan Çakır: Top kontrolü yok. Bana geniş açıdan bariz gol şansı olup olmadığını bir gösterir misin?

VAR Hakemi Onur Özütoprak:Veriyorum geniş açıdan.

AVAR Esat Sancaktar: Top için mücadele var.

Oğuzhan Çakır: Çekmeyi göster hocam.

VAR Hakemi Onur Özütoprak: Tam çekmede bir daha dur.

Oğuzhan Çakır: Penaltı, sarı kart veriyorum Onur Hocam.

VAR Hakemi Onur Özütoprak: Anlaşıldı.

4. Hakem Yiğit Arslan: Numaraya bak, numaraya.

Hakem Oğuzhan Çakır: 31 numara.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası sona erdi. Galatasaray evinde Göztepe'yi 2-1 yenerken, Fenerbahçe aynı skorla Hatayspor'u mağlup etti. Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise Karadeniz derbisinde Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenildi.

4. hakem de dahil olmuş: Fenerbahçe\'nin son dakikadaki penaltısının VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Oğuzhan Çakır, Fenerbahçe, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4. hakem de dahil olmuş: Fenerbahçe'nin son dakikadaki penaltısının VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Çelikk:
    Fenerbahçe'nin Hakkını Yemeyin Yetim Kalırsınız Noktaaa ..... 7 185 Yanıtla
  • AlexArda:
    önce sudem meliss diye yazıyodun sonra Çelik Ferhat oldunuz oeları. Her habere farklı takım için yorum atıyosunuz. Ya site adminlerisiniz ya bi şizofren. 70 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    şikebahce ve 8tas 2011sezonunda şike damgası yemiştir. aksini iddia eden oe 21 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ağlama alexx ardaa Gtveren Beter Olun Şikecilr nah şampiyon Olursunuz 4 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kes Lann alex arda bok şampiyon olursunuz Sîkebahçe yavşak 4 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: 4. hakem de dahil olmuş: Fenerbahçe'nin son dakikadaki penaltısının VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika
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