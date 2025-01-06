4. hakem de dahil olmuş: Fenerbahçe\'nin son dakikadaki penaltısının VAR kayıtları açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu 18. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe'nin Hatayspor'u mağlup ettiği maçta sarı lacivertlilerin son dakikalarda kazandığı penaltıdaki hakem konuşmaları yayınlandı.

İŞTE O VAR KAYITLARI

VAR Hakemi Onur Özütoprak: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. İlk ekrana geldiğinde formadan çektiği açıyı göreceksin.

Hakem Oğuzhan Çakır: Bariz gol şansı var mı pozisyonda?

VAR Hakemi Onur Özütoprak: Oynatıyorum sana. Bir daha dur, formadan çektiler. Dur burada.

Hakem Oğuzhan Çakır: Top kontrolü yok. Bana geniş açıdan bariz gol şansı olup olmadığını bir gösterir misin?

VAR Hakemi Onur Özütoprak:Veriyorum geniş açıdan.

AVAR Esat Sancaktar: Top için mücadele var.

Oğuzhan Çakır: Çekmeyi göster hocam.

VAR Hakemi Onur Özütoprak: Tam çekmede bir daha dur.

Oğuzhan Çakır: Penaltı, sarı kart veriyorum Onur Hocam.

VAR Hakemi Onur Özütoprak: Anlaşıldı.

4. Hakem Yiğit Arslan: Numaraya bak, numaraya.

Hakem Oğuzhan Çakır: 31 numara.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası sona erdi. Galatasaray evinde Göztepe'yi 2-1 yenerken, Fenerbahçe aynı skorla Hatayspor'u mağlup etti. Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise Karadeniz derbisinde Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenildi.