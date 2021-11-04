Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Liverpool, Anfield Road'da Atletico Madrid'le karşı karşıya geldi. Kırmızılar karşılaşmayı 2-0 kazanırken grup maçlarının bitimine 2 maç kala liderliği garantiledi.
Gecenin A Grubu maçında PSG, deplasmanda Leipzig ile 2-2 berabere kalırken Manchester City ise sahasında Club Brugge'ü 4-1'lik skorla geçti. D Grubu maçlarında ise sürpriz yaşanmadı. Real Madird, sahasında Shakhtar'ı 2-1, Inter ise deplasmanda Sheriff'i 3-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının bitimine 2 hafta kala Liverpool, Ajax, Bayern Münih ve Juventus son 16'ya kalmayı garantiledi.
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları şöyle:
Leipzig-PSG: 2-2
Manchester City-Club Brugge: 4-1
Milan- Porto: 1-1
Liverpool-Atletico Madrid: 2-0
Borussia Dortmund-Ajax: 1-3
Real Madrid-Shakhtar: 2-1
Sheriff-Inter: 1-3
Bayern Münih- Benfica: 5-2
Dinamo Kiev- Barcelona: 0-1
Atalanta- Manchester United: 2-2
Villarreal- Young Boys: 2-0
Wolfsburg- Salzburg: 2-1
Sevilla- Lille: 1-2
Malmö- Chelsea: 0-1
Juventus-Zenit: 4-2
Son Dakika › Spor › 4 takım için gruptan çıkmak artık kesin! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları - Son Dakika Spor