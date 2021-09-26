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4'üncü uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı - Son Dakika

4'üncü uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı

26.09.2021 17:50
4'üncü uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı. Tarih ile doğanın buluştuğu Rumkale'de yapılan yarışmalarda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Festivalde 3 branşta yapılan yarışmalarda 28 takım ve 1036 sporcu katıldı.

"Spor Kenti Gaziantep" için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilciliği ve Türkiye Su Topu Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlediği 4'üncü Rumkale Su Sporları Festivali'nin startını verdi. Yavuzeli İlçesi'nde bulunan, Fırat'ın incisi olarak gösterilen tarihi Rumkale'nin kıyılarında gerçekleşen festivalde eşsiz manzara eşliğinde 286 sporcu açık su yüzmede, 20 takım ve 600 sporcu dragon botta ve 8 takımın katıldığı sutopu branşında 150 sporcu derece için yarıştı. Yarışmaların startını festivale katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve protokol beraber verdi. Öte yandan festivalde su kayağı, jet ski, flyboard, wakeboard ve serbest dalış rekortmeni Yaren Türk tarafından serbest dalış gösterileri yapıldı.

"Fırat sevgiye, iyiliğe aksın, iyiler ve yaşatanlar kazansın"

Rumkale Su Sporları Festivali'nin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rumkale'yi dünyanın göz bebeği olarak nitelendirerek, "Burası Fırat'ın incisi. Fırat kardeşlik, inanç, doğadır. Hepimiz Fırat'ın çocuklarıyız. Bu coğrafyanın çocukları olarak diyoruz ki 'coğrafya karakterdir'. Bu toprakların çocukları çalışkan, karakterli, cesaretli, ekmeğini taştan çıkarandır. Dünyaya verecek bir mesajımız var. Eyfel Kulesi'ne yıllık 80 milyon kişi gidiyorsa, sevgili gençler, dünyanın geleceği Fırat'a hep birlikte 100 milyon kişiyi getirmeye hazır mısınız? Fırat gençleri ile güzel. Spor şehri olarak yüzme bilmeyen kalmasın dedik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünü örnek aldık. Sizleri seviyoruz. Sizler geleceğimizsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Spor ne kazanma hırsı, ne kaybetme korkusudur. Tek kelimeyle özgüvendir' diyor. Karşımda özgüven saçan gençlerimiz var. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizler gelip giderken sizler umudumuzsunuz, güveniyoruz sizlere. Artık acı, gözyaşı, savaş istemiyoruz. Fırat sevgiye, iyiliğe aksın, iyiler ve yaşatanlar kazansın. Milyonlar Fırat ile barışı ve sevgiyi görsün" dedi.

"Her sene Rumkale'de yapılanların üzerine koyarak yeni hizmetler faaliyete giriyor"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise yaptığı konuşmada Rumakle için çalışmalara devam edeceklerini aktararak, "Rumkale'ye ne yapsak az. Her sene Rumkale'de yapılanların üzerine koyarak yeni hizmetler faaliyete giriyor. 5 sene önceki hali ile çok fark var. Bugün çevre düzenlemesi, seyir terası ve tarihi alanların restoresi ile farklı bir hal aldı. Büyükşehir Belediyesi ile beraber bütün tarihi alanları restore edeceğiz. 3 sene sonra Zeugma'dan Rumkale'ye ve Karkamış'ta yapılanmaların devam ettiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Birçok medeniyete ev sahipliği, şahitlik yapmış bir mekandayız"

Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ise konuşmasında Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı festivalden dolayı teşekkür ederek, "Birçok medeniyete ev sahipliği, şahitlik yapmış bir mekandayız. Bugün onurlu ve gururluyuz. Gaziantep sanayi, ticaret, şehitler ve gaziler şehri. Son dönem yatırımlarla müzeler, gastronomi, turizm kenti olma yolunda büyük yatırımlar yapılıyor. Rumkale'ye yapılan yatırımlar için valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkürlerimizi sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Organizasyonun bu kadar güzel ve tertipli olacağını tahmin etmemiştim"

Festivale davet edildikleri ve sutopuna verdikleri desteklerden dolayı herkese teşekkür eden Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün, "Buraya gelirken bu organizasyonun bu kadar güzel ve tertipli olacağını tahmin etmemiştim. Bu sene ilk defa 8 takımla su topu oyunları gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl yabancı ülkelerin de su topu takımlarının katılmasını sağlayacağım" diye konuştu. - GAZİANTEP

4'üncü uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı
4'üncü uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı
4'üncü uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı
4'üncü uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı
4'üncü uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı
4'üncü uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı
4'üncü uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı
4'üncü uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı
4'üncü uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Su Sporları, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 4'üncü uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı - Son Dakika Spor


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