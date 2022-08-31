12 Dev Adam'ın Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki macerası başlıyor - Son Dakika
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12 Dev Adam'ın Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki macerası başlıyor

31.08.2022 09:39
12 Dev Adam'ın Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki macerası başlıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında yarın Gürcistan'ın Tiflis kentinde Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında yarın Gürcistan'ın Tiflis kentinde Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Bu yıl 41. kez düzenlenen 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 1 Eylül-18 Eylül tarihlerinde Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'da oynanacak. Turnuvada 4 grupta 24 ülke mücadele edecek. Gruplarında ilk 4 sırayı alacak ülkeler çapraz eşleşme usulüyle eşleşecek. Son 16 turunda müsabakalar 10-11 Eylül'de Almanya'nın Berlin şehrinde yapılacak. Organizasyon grup karşılaşmalarının ardından Almanya'da devam edecek.

Millilerin ilk rakibi Karadağ

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'nda Karadağ, Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve İspanya ile mücadele edecek. Karşılaşmalar turnuvanın ev sahiplerinden Gürcistan'da oynanacak. Milliler, grubun ilk maçında yarın TSİ 17.15'te Tiflis'te Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Basketbol Takımı, Karadağ ile son olarak 7 Eylül 2019 tarihinde oynanan FIBA 2019 Dünya Kupası'nda grup aşamasında karşılaştı ve parkeden 79-74'lük skorla galip ayrıldı.

Türkiye ve Karadağ'ın Avrupa Şampiyonası yolu

Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle grubu 3. sırada tamamladı ve şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Karadağ ise elemelerde G Grubu'nda Fransa, Büyük Britanya ve Almanya ile karşılaştı ve grubu 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada bitirdi. Rusya'nın FIBA tarafından men edilmesiyle onun yerine elemelerde en iyi galibiyet-mağlubiyet istatistiğine sahip Karadağ'ın yer alması kararlaştırıldı.

Milliler, 2017'de son 16 turunda veda etti

A Milli Basketbol Takımı, 2017 yılında Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev sahipliğinde organize edilen son Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Rusya, Belçika, Büyük Britanya ile mücadele etti ve 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle grubu 4. sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, son 16 turunda karşı karşıya geldiği İspanya'ya ise 73-56 yenilerek turnuvaya veda etti. Milli takım, Avrupa Şampiyonası'nda en iyi derecisini ise 2001 yılında elde etti. İstanbul'da düzenlenen turnuvada ay-yıldızlılar, finalde Yugoslavya'ya 78-69'luk skorla mağlup oldu ve ikinci oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın Avrupa Şampiyonası için belirlediği 12 oyuncu şöyle:

"Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer ve Yiğitcan Saybir."

Milli Takımın A Grubu'ndaki maç programı şöyle:

Yarın

17.15 Türkiye - Karadağ

3 Eylül Cumartesi

17.15 Bulgaristan - Türkiye

4 Eylül Pazar

20.00 Türkiye - Gürcistan

6 Eylül Salı

14.30 Belçika - Türkiye

7 Eylül Çarşamba

14.30 Türkiye - İspanya

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gruplar ise şu şekilde:

A Grubu: Türkiye, Belçika, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, Karadağ

B Grubu: Almanya, Bosna Hersek, Fransa, Litvanya, Macaristan, Slovenya

C Grubu: Büyük Britanya, Estonya, Hırvatistan, Ukrayna, Yunanistan, İtalya

D Grubu: Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, İsrail, Sırbistan - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

basketbol, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 12 Dev Adam'ın Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki macerası başlıyor - Son Dakika

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