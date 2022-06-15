Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Cezayir 'in Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları hazırlık kampının ilk etabını Bursa 'da tamamlayan A Milli Erkek Hentbol Takımı, ikinci etap kamp çalışmalarını THF Spor Salonu'nda yapacak.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları için ikinci hazırlık kampına başladı - Son Dakika

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