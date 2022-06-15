A Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları için ikinci hazırlık kampına başladı - Son Dakika
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları için ikinci hazırlık kampına başladı

15.06.2022 18:04
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları için ikinci hazırlık kampına başladı

? A Milli Erkek Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları hazırlıkları için ikinci hazırlık kampına Ankara'da başladı.

? A Milli Erkek Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları hazırlıkları için ikinci hazırlık kampına Ankara'da başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları hazırlık kampının ilk etabını Bursa'da tamamlayan A Milli Erkek Hentbol Takımı, ikinci etap kamp çalışmalarını THF Spor Salonu'nda yapacak.

Başantrenör Okan Halay yönetiminde 23 oyuncu ile toplanan milliler, hazırlıklarını günde çift antrenmanla 24 Haziran'a kadar sürdürecek.

Milli takım kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Coşkun Göktepe, Enis Yatkın, Hüseyin Bereket, Samet Kamberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu, Yaşar Erdem Ateş, Genco İlanç, Halil İbrahim Öztürk, Ali Emre Babacan, Sedat Yıldırım, Gökay Bilim, Atakan Şirin, Ömer Bağ, Ömür Pehlivan, Durmuş Ali Tınkır, Görkem Biçer, Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu, Tolga Durmaz, Alper Aydın, İlkan Keleşoğlu, Koray Ayar, Ömer Lütfi Acar." ???????

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları için ikinci hazırlık kampına başladı
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları için ikinci hazırlık kampına başladı
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları için ikinci hazırlık kampına başladı
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları için ikinci hazırlık kampına başladı
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları için ikinci hazırlık kampına başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları için ikinci hazırlık kampına başladı - Son Dakika

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