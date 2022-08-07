A Milli Erkek Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak - Son Dakika
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak

07.08.2022 12:32
A Milli Erkek Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçını yarın İran ile yapacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçını yarın İran ile yapacak.

Başantrenör Okan Halay yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan milliler, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yarın saat 15.00'te İran'ın karşısına çıkacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda İran ve Azerbaycan ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek. A Grubu'nda ise Suudi Arabistan, Katar, Fas ve Irak yer alıyor.

Ay-yıldızlı takım gruptaki ikinci maçını da 10 Ağustos'ta yine saat 15.00'te Azerbaycan ile yapacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kadrosu şöyle:

" Enis Yatkın, Hüseyin Bereket, Samet Kamberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu, Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Sedat Yıldırım, Gökay Bilim, Atakan Şirin, Eray Karakoç, Durmuş Ali Tınkır, Cemal Kütahya, Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu, Alper Aydın, İlkan Keleşoğlu."

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Kaynak: AA

İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak - Son Dakika
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