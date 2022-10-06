SPOR A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda hedef; 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda hedef; 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak

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Başantrenör Okan Halay: En az 1 galibiyetle Avrupa Şampiyonası'nın kapısını aralamak istiyoruz"

"Maç gününe kadar hazır olacağız"

"Çok zor bir maç bizi bekliyor"

" Makedonya'yı evine puansız göndermek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz"

Hüseyin Bereket: Gayet güzel bir kampla devam ediyoruz

Harun Hacıoğlu: Aklımızdan hiçbir zaman kaybetmek geçmiyor

Cemal Kütahya: Avrupa Şampiyonası'na giden tarafın biz olmasını temenni ediyoruz

Alper ŞAŞMAZ - Ercan ATA ANKARA, (DHA)- A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, 'Kısa vadede en önemli hedef; 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer alabilmek. Bunun için de özellikle bu 2 maçtan alacağımız 1 galibiyetin bizim için yüzde 60-70 oranında Avrupa Şampiyonası'nın kapısını aralayacağını düşünüyorum' dedi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlıklarına devam ediyor. Milliler, 2024 Avrupa Şampiyonası kapsamında yer aldığı 1'inci grupta ilk olarak 13 Ekim'de Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak. Milliler ardından 16 Ekim'de ise Van'da Kuzey Makedonya'ya karşı mücadele verecek. Ankara'da THF Spor Kompleksi'nde devam eden hazırlık kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, önemli bir periyot içerisinde olduklarını vurgulayarak, 'Genç ve dinamik bir ekibimiz olduğunu düşünüyorum. Sakatlıklarımız var, 3-4 oyuncumuz da şu an hastalıklardan dolayı antrenmanlara katılamıyor. Bunların bilincinde hareket ediyoruz. Portekiz ve Makedonya maçlarından en az 1 galibiyet bekliyoruz. Bunu da başarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Özellikle bizim hücum ve savunma anlamında çalışmamız gereken şeyler var. Şu an ana kadroda sakatlıkları nedeniyle olmayanlar var. Bazı oyuncuları onların yerlerine monte etmek için uğraşacağız. Özellikle bire bir hücum ve bire bir savunmada eksiklerimizi gidermek için çalışma yapıyoruz. Ardından takım hücumu ve takım savunmasına yöneleceğiz. Yeterli süremiz olduğunu düşünüyorum. İnşallah maç gününe kadar hazır olacağız' dedi.

'ÇOK ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR'

2018'deki Akdeniz Oyunları'nda Portekiz'i çeyrek finalde yenerek yarı finale kaldıklarını anımsatan Halay, Portekiz'in son yıllarda kulüpler ve milli takım düzeyinde inanılmaz bir atılım içerisinde olduğunu belirterek, 'Bizler de bunun farkındayız ama onlardan eksik olduğumuzu düşünmüyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar göstermek zorundayız. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Hem hücum hem savunmada çok daha akılcı, çok daha efektif bir oyun oynamak zorundayız. Eğer akıllı oynayabilirsek maça ortak olacağımızı düşünüyoruz. Psikolojik dayanıklılığın da orada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer orada psikolojik dayanıklılığı oyuncu grubumuz sağlayabilirse, maçı sonuna kadar kovalayabiliriz diye düşünüyorum' diye konuştu.

'MAKEDONYA'YI EVİNE PUANSIZ GÖNDERMEK İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE MÜCADELE EDECEĞİZ'

16 Ekim'de Van'da oynanacak Kuzey Makedonya maçına da değinen Halay, şunları söyledi: 'Makedonya takımı ile Akdeniz Oyunları'nda oynadık. Onlar da yeniden bir yapılanma içerisinde. Onlar da farklı bir oyuncu grubu içerisinde oynayacaklar. Ana kadrodaki tecrübeli oyuncuları milli takıma çağırdıklarını biliyoruz. Ayrıca genç bir ekiple gelecekler. Maçta şansların yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Van halkından da çok büyük bir destek bekliyoruz. Eğer o desteği arkamızda hissedebilirsek biz de güzel bir oyunla Makedonya'yı evine puansız göndermek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz.'

'HEDEF EN AZ 1 GALİBİYETLE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NIN KAPISINI ARALAMAK'

Kısa vadede hedeflerinin 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'da yer almak olduğunu belirten Halay, 'Önemli göstergelerden bir tanesi, bizim burada oynanacak maçlardan çıkarttığımız sonuçları 2025, 2026, 2028'e kadar götürmek olduğunu söyleyebilirim. Ama kısa vadede en önemli hedef 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer alabilmek. Bunun için de özellikle bu 2 maçtan alacağımız 1 galibiyetin bizim için yüzde 60-70 oranında Avrupa Şampiyonası'nın kapısını aralayacağını düşünüyorum' dedi.

BEREKET: GAYET GÜZEL BİR KAMPLA DEVAM EDİYORUZ

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kalecisi Hüseyin Bereket, sıkı devam eden ligin ardından milli takım kampına geldiklerini ve hazırlıkların çok iyi gittiğini ifade ederek, 'Antrenmanlara gayet başladığımızı düşünüyorum. İlk 2 gün toparlanma antrenmanları yaptık. Bugün de taktik kısmına geçtik. Bizim için gayet güzel bir kamp oluyor. Arkadaşlarımızı da geçen turnuvalardan tanıyoruz, Akdeniz Oyunları'ndan biliyoruz. Gayet güzel bir kampla devam ediyoruz' dedi.

HACIOĞLU: AKLIMIZDAN HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEK GEÇMİYOR

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın sol kanat oyuncusu Harun Hacıoğlu, Portekiz ve Kuzey Makedonya maçlarının zorlu geçeceğini söyledi. Bu maçlardan alacakları 1 galibiyetin kendilerini üst sıralara taşıyabileceğini aktaran Hacıoğlu, 'Bunun için mücadele vereceğiz. Portekiz favori de görülse her zaman kazanmak isteyen bir Türk Milli Takımı olarak sahaya çıkıyoruz. Aklımızdan hiçbir zaman kaybetmek geçmiyor. İlk hedefimiz Portekiz'i yenmek. Yenemezsek de Van'da Makedonya'yı yenip puan almak istiyoruz. Gruptan iyi bir puanla çıkarsak Almanya'ya gideceğiz Avrupa Şampiyonası için. Almanya'da oynamak bizim için çok iyi bir tecrübe olacak. Eğer oraya kalabilirsek, Almanya'daki Türklerin de desteğiyle güzel sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum' diye konuştu.

KÜTAHYA: AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİDEN TARAFIN BİZ OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın sağ oyun kurucusu Cemal Kütahya ise kampta sabah akşam antrenmanların devam ettiğini belirterek, 'Öğlen de psikolojik danışman antrenörümüzle çalışmalarımız devam ediyor. Antrenman yapıp maça hazırlanıyoruz. Tek odağımız Portekiz ve Makedonya maçları. Rakiplerimizi de daha önceden tanıyoruz. Rakiplerimizi iyi analiz ediyoruz. Takımdaki uyum çok iyi. İslami Dayanışma Oyunları ve Akdeniz Oyunları'ndaki kadronun yüzde 80'i aynı. Çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah önce Portekiz, daha sonra da Makedonya maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'na giden tarafın biz olmasını temenni ediyoruz' dedi.