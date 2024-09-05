A Milli Futbol Takımı, Galler ile 10. Randevusuna Çıkıyor - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Galler ile 10. Randevusuna Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Galler ile 10. Randevusuna Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup ilk maçında yarın Galler'e konuk olacak. Milliler, tarihindeki 632. maçında Galler ile 10. kez karşılaşacak. Şu ana kadar Türkiye ile Galler arasında oynanan 9 resmi maçta Türkiye 3 galibiyet, Galler ise 4 galibiyet aldı. Maç, TSİ 21.45'te Cardiff City Stadyumu'nda başlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın yönettiği A Milli Takım, bu müsabakadan sonra 9 Eylül'de İzlanda ile karşılaşacak.

05.09.2024 09:48
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A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup ilk maçında yarın Galler'e konuk olacak. Milliler, bu maçla birlikte Galler ile 10. kez karşılaşacak.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki macerası yarın oynayacağı maçla başlayacak. Milliler, Uluslar B Ligi 4. Grup ilk karşılaşmasında yarın TSİ 21.45'te Cardiff City Stadyumu'nda Galler ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, daha sonra 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile mücadele edecek.

10. randevu

Türkiye ile Galler bugüne kadar hepsi resmi maç olmak üzere 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 3 kez sahadan galip ayrılırken, 4 defa da Galler kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 10 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

İki ülke son olarak 21 Kasım 2023 tarihinde Cardiff'te oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri grup müsabakasında karşılaştı.

Millilerin 632. müsabakası

A Milli Futbol Takımı, Galler karşılaşmasıyla tarihindeki 632. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 346'sı resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 631 müsabakada 1'i hükmen 245 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 238 mağlubiyet ve 148 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 861 gol kaydederken, kalesinde ise 905 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 14. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 8'i resmi, 5'i özel olmak üzere 13 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Rohit Saggi düdük çalacak

Galler ile Türkiye arasında oynanacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.

Millilerde aday kadroya davet edilen fakat sakatlığı devam eden Semih Kılıçsoy kadrodan çıkarılırken, Mustafa Hekimoğlu da Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptı.

A Milli Takım aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Yusuf Özdemir (Alanyaspor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Umut Nayir (Konyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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