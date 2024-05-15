A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 18 kişilik kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 18 kişilik kamp kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı\'nın 18 kişilik kamp kadrosu açıklandı

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 18 kişilik kamp kadrosu açıklandı. Milliler, 1 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da çalışmalara başlayacak ve ardından Sırbistan'a giderek ikili temas karşılaşmaları oynayacak. Hazırlıklarını İstanbul ve İspanya'da sürdürecek olan takım, turnuvaya katılarak çalışmalarını tamamlayacak.

15.05.2024 17:17
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FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 18 kişilik kamp kadrosu açıklandı.

A Milliler, çalışmalarına 1 Haziran Cumartesi günü Başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde İstanbul'da başlayacak. 1-9 Haziran tarihlerinde İstanbul'da çalışmalarını gerçekleştirecek milliler, 10 Haziran'da ikili temas karşılaşmaları oynamak üzere Sırbistan'a gidecek. Ay-yıldızlılar, 14-19 Haziran'da İstanbul'da hazırlıklarını sürdürecek. Potanın Perileri, son olarak 20-23 Haziran tarihlerinde İspanya'da turnuvaya katılarak çalışmalarını noktalayacak.

Ay-yıldızlıların 18 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

Elif Bayram, Melek Uzunoğlu (Beşiktaş), Manolya Kurtulmuş (BOTAŞ), Tuba Poyraz (Bursa Uludağ Basketbol), Sinem Ataş (ÇBK Mersin), Sehernaz Çidal, Zeynep Şevval Gül (Emlak Konut), Duygu Özen, İdil Saçalır, Selin Rachel Gül (Fenerbahçe), Büşra Akbaş, Meltem Yıldızhan, Sude Yılmaz (Galatasaray), Feride Şevval Akalan, İlayda Güner (Nesibe Aydın), Banu Şimşek, Gökşen Fitik (OGM Ormanspor), Derin Erdoğan (Northeastern Huskies) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 18 kişilik kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 18 kişilik kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika
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