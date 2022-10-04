A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası Son 16 Turu ilk maçında Almanya 'yı 3-0 mağlup etti. Dünya Şampiyonası'nda üst üste 5. galibiyetine imza atan millilerde Eda 15, Hande ve Zehra 12'şer, Ebrar 11, Saliha 7, Cansu 4, Meliha ve Meryem 1'er sayıyla oynadı. Milliler, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 18.30'da Kanada ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA

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