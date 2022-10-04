A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 mağlup etti

04.10.2022 22:46

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Almanya'yı 3-0 yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası Son 16 Turu ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Dünya Şampiyonası'nda üst üste 5. galibiyetine imza atan millilerde Eda 15, Hande ve Zehra 12'şer, Ebrar 11, Saliha 7, Cansu 4, Meliha ve Meryem 1'er sayıyla oynadı. Milliler, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 18.30'da Kanada ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'na galibiyetle başladı

MAÇTAN DETAYLAR

Salon: Lodz Spor Arena

Hakemler:

Andrea Puecher (İtalya), Andrew Cameron (Kanada)

Türkiye:

Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meryem, Elif, Meliha)

Almanya:

Kstner, Janiska, Weitzel, Stigrot, Orthmann, Schölzel, Pogany (L) (Drewniok, Emonts, Strubbe, Alsmeier)

Setler:

25-21, 25-18, 25-21

Süre:

1 saat 13 dakika (25,25,23)

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'na galibiyetle başladı
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Türkiye-Almanya maçının ardından Türkiye-Almanya maçının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 yendi A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 yendi
Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, voleybol, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 mağlup etti - Son Dakika

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