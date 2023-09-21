A Milli Takım ile yolları ayıran Stefan Kuntz'dan ilk sözler: Gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı

Sürpriz ziyaretin arka planında iki tarafın da farklı bir amacı var

Stefan Kuntz, A Milli Takım ile yollarını ayırmasının ardından ilk kez konuştu. Hayallerinin gerçekleşmediğini belirten Alman hoca, bu zamana kadar ay-yıldızlılarla başardıklarından gurur duyduğunu söyledi.

"EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİ AVRUPA ŞAMPİYONASI''NA KATILMAKTI"

Stefan Kuntz yaptığı açıklamada, "Türk milli takımına ve özellikle Türk halkına başarılı çalışmalarımızın devamını ve Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmasını diliyorum. En büyük hayallerimden biri, Almanya'da ev sahibi olduğum Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımının teknik direktörü olarak kenarda yer almaktı - ne yazık ki bu artık gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı." dedi.

Kuntz'un açıklamalarının tamam şöyle:

"SON TURA ÇIKMA ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK"

"Türk milli takımının başantrenörü olarak görevimden alındığımın öğrenilmesinin ardından bu konuda kısaca bir açıklama yapmak istiyorum. Şu anda D grubunda lider Hırvatistan'la beraber 10 puanla ikinci sıradayız ve bu nedenle Almanya'da 2024 Avrupa Şampiyonası'nın son turuna çıkma şansımız çok yüksek.

"BELİRLEDİĞİM HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMESİNDEN GURUR DUYUYORUM"

Teknik ekibimle birlikte çıktığım 20 karşılaşmanın Türk milli takımının sorumluluğunu üstlendim, 12 karşılaşmayı kazandık, 3 beraberlik elde ettik. Güçlü rakipler Portekiz, İtalya, Hırvatistan, Japonya'ya karşı 4, Faroe Adaları'na ise 1 maç kaybettik. Göreve geldiğimde (2021) belirlediğim hedeflerin gerçekleşmesinden gurur duyuyorum: Katar'daki Dünya Kupası elemelerine ulaşmak ve Milletler Ligi C Grubundan B Grubuna yükselmek. 20 maçta 21(!) farklı oyuncu ile 46 gol attık ve 26 golü kabul etmek zorunda kaldık.

"SALİH VE FERDİ'Yİ İKNA EDEBİLDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM"

Salih Özcan (Bor. Dortmund) ve Ferdi Kadıoğlu'nu (Fenerbahçe) Türkiye'ye taşınmaya ikna edebildiğimiz için özellikle mutluyum. Benim ve koçluk ekibimin belirttiğimiz hedeflerden biri de genç Türk yeteneklerini keşfetmek ve desteklemekti. Görev yaptığı iki yıl boyunca 22 oyuncu Türk milli takımına forma giydi. İlk kez sahneye çıkanların ortalama yaşı 23,27 idi. Bu oyunculardan 10'u ilk çıkışlarından sonra aralarında Arda Güler'in (Real Madrid) de bulunduğu daha tanınmış kulüplere transfer oldu.

"AVRUPA VE DÜNYADA BANA DESTEK OLDULAR"

Bu puanlar bir koç olarak beni ve tüm koçluk ekibini gururlandırıyor. İki yıl boyunca eşlik edebildiğim tüm oyuncularıma, mükemmel iş çıkaran ekibime, teknik ekibime, Kenan Koçak, Jan Moritz Lichte ve Axel Busenkell'e ve yanımda olan tüm güzel Türk futbol taraftarlarına teşekkür ederim. Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da ve dünyada da bana destek oldu."