Fas
04.00 Haiti - İskoçya
- D Grubu:
07.00 Avustralya - Türkiye
- E Grubu:
20.00 Almanya - Curaçao
- F Grubu:
23.00 Hollanda - Japonya
A MİLLİ TAKIM FUTBOLSEVERLERİ SABAH EKRANA KİLİTLEYECEK
07.00 A Milli Futbol Takımı'nı izlemek üzere Türkiye'nin her yerinde platformlar, dev ekranlar kurulacak. Tarihi mekanlardan şehir meydanlarına kadar birçok yerde milli maç topluca izlenecek.
- Tarihi Yedikule Hisarı'nda futbolseverleri dev ekranda yayınlanacak mücadelede buluşturacak etkinlik İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirilecek.
BASKETBOL
- NBA Play-Off Final Serisi 5'inci maçı
03.30 San Antonio Spurs - New York Knicks
VOLEYBOL
- Voleybol Erkekler Milletler Ligi
02.30 Türkiye - İtalya
21.30 Kanada - Türkiye
GOALBALL DÜNYA ŞAMPİYONASI
- Goalball Dünya Şampiyonası Çin'de devam ediyor.
14.30 Kadın milli takımı yarı final maçında Çin ile karşılaşacak
Son Dakika › Spor › A Milli Takım Heyecanı! Dev Ekranda Maç Keyfi - Son Dakika
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