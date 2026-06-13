A Milli Takım Heyecanı! Dev Ekranda Maç Keyfi - Son Dakika
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A Milli Takım Heyecanı! Dev Ekranda Maç Keyfi

13.06.2026 23:15
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A Milli Takım'ın maçı Türkiye genelinde dev ekranlarda topluca izlenecek. Etkinlikler İstanbul'da.

Fas

04.00 Haiti - İskoçya

- D Grubu:

07.00 Avustralya - Türkiye

- E Grubu:

20.00 Almanya - Curaçao

- F Grubu:

23.00 Hollanda - Japonya

A MİLLİ TAKIM FUTBOLSEVERLERİ SABAH EKRANA KİLİTLEYECEK

07.00 A Milli Futbol Takımı'nı izlemek üzere Türkiye'nin her yerinde platformlar, dev ekranlar kurulacak. Tarihi mekanlardan şehir meydanlarına kadar birçok yerde milli maç topluca izlenecek.

- Tarihi Yedikule Hisarı'nda futbolseverleri dev ekranda yayınlanacak mücadelede buluşturacak etkinlik İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirilecek.

BASKETBOL

- NBA Play-Off Final Serisi 5'inci maçı

03.30 San Antonio Spurs - New York Knicks

VOLEYBOL

- Voleybol Erkekler Milletler Ligi

02.30 Türkiye - İtalya

21.30 Kanada - Türkiye

GOALBALL DÜNYA ŞAMPİYONASI

- Goalball Dünya Şampiyonası Çin'de devam ediyor.

14.30 Kadın milli takımı yarı final maçında Çin ile karşılaşacak

Kaynak: DHA

Milli Takım, İstanbul, Türkiye, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Heyecanı! Dev Ekranda Maç Keyfi - Son Dakika

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