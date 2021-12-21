AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Paralimpik milli atıcı Cevat Karagöl, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Karagöl, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşamda "Ateşkesin ardından yaşam" başlıklı fotoğraflarını seçen Karagöl, spor kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" karesine oy verdi.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Cevat Karagöl, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, emeği geçen AA çalışanlarını kutladı.

Anadolu Ajansı'nın, yaptığı haberlerle sporun her branşına destek verdiğini kaydeden Karagöl, bu sporların arasında atıcılığın da olduğunu söyledi.