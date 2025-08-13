ABB FOMGET Tarihe Geçmek İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

ABB FOMGET Tarihe Geçmek İstiyor

13.08.2025 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABB FOMGET, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde farklı ülkelerden futbolcularıyla başarı hedefliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi yolundaki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, farklı kıta ve ülkelerden oluşan futbolcu kadrosuyla dikkati çekiyor.

Geçtiğimiz hafta Arnavutluk'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçlarında Azerbaycan ve İsrail takımlarını eleyerek üst tura çıkan ABB FOMGET, ağırlıkta yabancılarından kurulu geniş kadrosuyla Birleşmiş Milletleri (BM) andırıyor.

4 farklı kıta 14 ülke

ABB FOMGET'in kadrosunda, Avrupa ülkelerinden Balkanlara, Güney Afrika'dan Latin Amerika'ya, 14 farklı ülkeden 17 yabancı futbolcu boy gösteriyor.

Ukrayna'nın 3 futbolcuyla temsil edildiği başkent temsilcisinin kadrosunda Brezilya'dan 2, İspanya, Kosova, İsveç, ABD, Nijerya, Sırbistan, Meksika, Slovenya, Gana, Güney Afrika, Karadağ ve Portekiz'den ise birer futbolcu bulunuyor.

23 yaşındaki defans oyuncusu Kosovalı Blerta Smaili ile 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Slovenyalı Mateja Zver takımın en genç ve en tecrübeli isimleri olarak dikkat çekiyor.

ABB FOMGET kadrosunda yer alan oyuncuların mevki, yaş ve uyrukları ise şöyle:

Kaleci: Maria Sun Quinones (Yaş 28, İspanya)

Defans: Blerta Smaili (Yaş 23, Kosova), Sejde Aylin Abrahamsson (Yaş 27, İsveç), Heidi Lynne Ruth (Yaş 28, ABD), Luibow Shmatkov (Yaş 31, Ukrayna), Rafa Sudre (Yaş 31, Brezilya), Yana Derkaçh (Yaş, 27 Ukrayna)

Orta Saha: Suliat Abideen (Yaş 24, Nijerya), Milica Mijatovic (Yaş 34, Sırbistan), Nayeli Rangel (Yaş 33, Meksika), Mateja Zver (Yaş 37, Slovenya)

Forvet: Abi Kim (Yaş 27, Gana), Chuene Morifi (Yaş 34, Güney Afrika), Olha Ovdiychuk (Yaş 31, Ukrayna) Maria Alves: (Yaş 32, Brezilya), Armisa Kuc (Yaş 33, Karadağ), Ana Dias (Yaş 27, Portekiz)

Yalçın Demirkol: "Tarihe geçmek için yola çıktık."

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in kulüp başkanı Yalçın Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde tur atlayarak tarihe geçmek istediklerini söyledi.

Şampiyonlar Ligi serüveninde ilk sınavı Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye karşı verdiklerini ve maçı 2-0 kazandıklarını hatırlatan Demirkol, "Gruba güçlü bir başlangıç yaptık. Ardından İsrail ekibine karşı oynadığımız ikinci maçta ise oyunun hem temposunu hem de kontrolünü elimize alarak 3-1'lik önemli bir galibiyet elde ettik." dedi.

Bu iki sonucun takımlarının ne kadar istekli, disiplinli ve hedef odaklı olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Demirkol, "Tarihe geçmek için yola çıktık. Kadromuzu güçlendirme noktasında kararlı adımlar atıyoruz. İyi yabancı oyuncular ve güçlü yerli isimlerle hem tecrübeyi hem de enerjiyi harmanlayan bir yapı kurduk. Bizim için başarı rastlantı değil; planlı, vizyoner ve inançla yapılan çalışmaların karşılığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABB FOMGET olarak hedeflerinin net olduğunu ve sahada tarih yazmak istediklerini aktaran Demirkol, şunları kaydetti:

"Bu nedenle dünyanın en iyi oyuncularını kadromuza katmak için çalışıyoruz. Finlandiya'da oynayacağımız maçları kazanarak hem kulüp tarihimize altın harflerle yazılacak bir başarıya imza atmak hem de Türk kadın futbolunu Avrupa arenasında gururla temsil etmek istiyoruz. Buradan ayrıca tüm Ankaralılara ve taraftarlarımıza sesleniyorum. Biz sahada elimizden gelenin en iyisini yaparken sizin desteğiniz bize güç veriyor. Tribünde, ekran başında, kalbiniz bizimle olsun. Bu yolculuk yalnızca bizim değil, hepimizin. Gelin, birlikte tarihe geçelim."

ABB FOMGET, 27 Ağustos'ta Slavia Prag ile oynayacak

ABB FOMGET geçtiğimiz hafta 30 Temmuz'da oynanan birinci eleme turu yarı final maçında önce Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 2-0 ardından grup finalinde karşılaştığı İsrail ekibi Kiryat Gat'ı 3-1 yenerek üst tura yükselmişti.

ABB FOMGET, 27 Ağustos'ta ise Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşılaşacak.

İkinci ön eleme 7. grupta mücadele edecek olan başkent temsilcisi, bu maçı kazanması halinde 30 Ağustos tarihinde Valeranga-Helsinki maçının galibiyle play-off'a kalabilmek için mücadele edecek.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, UEFA Şampiyonlar Ligi, Yerel Haberler, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABB FOMGET Tarihe Geçmek İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
MasterChef Ayten Saner’in hayatı dram çıktı Anlattıkları yürek burktu MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
İlçede göz gözü görmüyor Cudi ve Gabar dağları kayboldu İlçede göz gözü görmüyor! Cudi ve Gabar dağları kayboldu
İclal Aydın’ı yıkan acı haber İclal Aydın'ı yıkan acı haber
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu

10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
10:18
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
15:20
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
15:19
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
15:17
Brad Pitt’in evine giren 4 hırsız yakalandı
Brad Pitt'in evine giren 4 hırsız yakalandı
15:03
Yürek dağlayan kare Aynı aileden 3 cenaze yan yana toprağa verildi
Yürek dağlayan kare! Aynı aileden 3 cenaze yan yana toprağa verildi
15:02
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı İşte yapılan teklif
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif
14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:38
Balıkesir depremi market kamerasında Ortalık savaş alanına dönmüş
Balıkesir depremi market kamerasında! Ortalık savaş alanına dönmüş
14:27
Süreç komisyonunun 3. toplantısı başladı 3 yeni üye dahil oldu
Süreç komisyonunun 3. toplantısı başladı! 3 yeni üye dahil oldu
14:23
Neşet Ertaş’ın kardeşi zor durumda Turnelerden sokaklara
Neşet Ertaş'ın kardeşi zor durumda! Turnelerden sokaklara
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
14:10
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 11:41:19. #7.12#
SON DAKİKA: ABB FOMGET Tarihe Geçmek İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.