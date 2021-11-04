Üye Girişi
Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında ilk peşinde - Son Dakika

Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında ilk peşinde

04.11.2021 10:03
Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında ilk peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında ilk peşinde.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında ilk peşinde. Rakibine konuk olduğu son Süper Lig maçını 2-1 kazanan tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez siyah-beyazlı ekibi üst üste iki deplasmanda mağlup etmek için sahaya çıkacak.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 6 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren siyah-beyazlılar, lider Trabzonspor karşısında moral bulmak isterken, Karadeniz ekibi ise sahadan galibiyetle ayrılarak rakipleriyle puan farkını açmayı hedefliyor.

Trabzonspor'a 10 Kasım 2020 tarihinde gelen Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında ilklere imza attı. Yeni bir ilk daha gerçekleştirmeyi hedefleyen tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takıma karşı Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Teknik direktörlük kariyerinde bir ilk gerçekleştirmek için saha kenarında taktik savaşı verecek olan Avcı, rakibine konuk olduğu son Süper Lig maçını 2-1 kazanırken, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez siyah-beyazlı ekibi üst üste iki deplasmanda mağlup etmek için sahaya çıkacak.

Avcı, Sergen Yalçın'ı 5 maçta iki kez yendi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, meslektaşı Sergen Yalçın ile 5 kez karşılaştı. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Kayserispor takımlarını çalıştırdığı dönemlerde Yalçın'a rakip olan Avcı, söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. - TRABZON

Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında ilk peşinde

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında ilk peşinde - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da otel odası basan polis, torbacıyı kıskıvrak yakaladı 09:55 İstanbul'da otel odası basan polis, torbacıyı kıskıvrak yakaladı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı 09:51 FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı Arka Sokaklar'dan ayrılan Alp Korkmaz, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor 09:44 Arka Sokaklar'dan ayrılan Alp Korkmaz, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği 09:15 ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği MasterChef'te Somer Sivrioğlu maaş krizi iddialarını yalanladı 09:11 MasterChef'te Somer Sivrioğlu maaş krizi iddialarını yalanladı Ticari taksi yakıt tankerine çarptı: 2'si ağır 10 yaralı 07:40 Ticari taksi yakıt tankerine çarptı: 2'si ağır 10 yaralı
TBMM'de 07:27 TBMM'de "Viva Zapata" kavgası! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu 21:39 Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu

Son Dakika Haberleri
09:55 İstanbul'da otel odası basan polis, torbacıyı kıskıvrak yakaladı
09:53 Beşiktaş'ın yaş ortalama ortaya çıktı! 3 futbolcunun yaşı 105 ediyor
09:50 FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı
09:47 Son dakika dolar fiyatları! Dolar ne kadar?
09:32 Ekmek bıçağıyla intihara kalkışan şahıs, itfaiyecilere kaldırım taşı fırlattı
09:27 Anahtarı evde unutan aile, çocuğunun beline çarşaf dolayıp üst kattan aşağı sarkıttı
09:14 ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği
09:14 Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şansı var mı?
09:11 MasterChef'te Somer Sivrioğlu maaş krizi iddialarını yalanladı
09:03 Bugünkü altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç lira?
Gençler işi artık TikTok üzerinden buluyor! İşsiz olduğunu söyledi, 10 teklif birden aldı Gençler işi artık TikTok üzerinden buluyor! İşsiz olduğunu söyledi, 10 teklif birden aldı         
09:57
Beşiktaş'ın yaş ortalama ortaya çıktı! 3 futbolcunun yaşı 105 ediyor Beşiktaş'ın yaş ortalama ortaya çıktı! 3 futbolcunun yaşı 105 ediyor         
09:54
Son dakika dolar fiyatları! Dolar ne kadar? Son dakika dolar fiyatları! Dolar ne kadar?         
09:47
Anahtarı evde unutan aile, çocuğunun beline çarşaf dolayıp üst kattan aşağı sarkıttı Anahtarı evde unutan aile, çocuğunun beline çarşaf dolayıp üst kattan aşağı sarkıttı         
09:27
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şansı var mı? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şansı var mı?         
09:14
Fransız gazetesinin iddiası çok konuşulacak: NATO, Türk SİHA'ların Polonya ve Letonya'ya satılmasına sıcak bakmıyor Fransız gazetesinin iddiası çok konuşulacak: NATO, Türk SİHA'ların Polonya ve Letonya'ya satılmasına sıcak bakmıyor         
07:52
Masumlar Apartmanı dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu Masumlar Apartmanı dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu         
07:39
Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti         
01:05
Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı         
21:37
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi         
18:08
Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira         
17:39
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 10:09:38. #1.13#
SON DAKİKA: Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında ilk peşinde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement