Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik - Son Dakika
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Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik

03.06.2022 14:09
Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik

Trabzonspor'a 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşatan Teknik Direktör Abdullah Avcı, gösterdikleri başarılı performans sonucu üç büyüklerin erkenden havlu attığını söyledi. Avcı, ''Herkes teslim oldu. Transfer bile yapamadılar. Ligi rahat rahat bitirdik" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un başarılı çalıştırıcısı Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

ABDULLAH AVCI'DAN İDDİALI SÖZLER

Tecrübeli teknik adam ligi rahat kazandıklarını belirterek, "Büyük takımları biz kendimize yaklaştırmadık! Devre arasında herkes teslim oldu! Doğru mu? Transfer bile yapmadılar. Biz ligi rahat rahat bitirdik. Trabzonspor'un hakkını, Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray Başkanı, herkes verdi" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'dan iddialı sözler! Herkes teslim oldu, ligi rahat rahat bitirdik

YILDIZ İSME YEŞİL IŞIK

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile adı anılan Jerome Boateng hakkında da konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı Boateng için, "Jerome Boateng'in ismi geldi, değerlendiriyoruz. Ekonomik şartlar uygun olursa transfer etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Şampiyon hoca transfer döneminin hareketli geçeceğini de net bir şekilde ifade ederken, "Sağ stoper, sol bek, belki bir sağ bek. Çünkü Serkan da sakatlandı. Merkez orta saha ile ilgili de plan var. 6-8 için oyuncu bakıyoruz" sözlerini sarf etti.

Abdullah Avcı'dan iddialı sözler! Herkes teslim oldu, ligi rahat rahat bitirdik

ÖZYAKUP GÜNDEMDE YOK

Transfer dönemi hakkında ipuçları veren tecrübeli hoca Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup hakkında,"Oğuzhan Özyakup düşüşte. Sanırım Trabzon doğumlu. Ancak bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'dan iddialı sözler! Herkes teslim oldu, ligi rahat rahat bitirdik
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Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik - Son Dakika
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