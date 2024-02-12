Spor

- Abdullah Avcı: "Son haftaların en domine oyununu oynadık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı:

"Bardhi, teklif almasına rağmen gitmedi"

"Sancılı süreçte Umut'tan faydalanmamız gerekiyor"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor karşısında son haftaların en domine oyununu oynadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Ligi'nin 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçıyla gelen iyi oyun oynadıklarını olduğunu belirterek, "Biz taraftarlarımızı üzmüş olabiliriz. Taraftarların ne hissettiğini bilen bir insanım. Sağ duyulu insanların destek verdiklerini biliyoruz. Geçiş döneminde inişler-çıkışlar olabilir. Ulaşılabilir hedefi 3'lük olarak dedik. Çok kadro zafiyetleri yaşamamıza rağmen hep oyunun içinde kalmaya özen gösterdik. Transfer dönemini Trabzonspor çok hassas düşünerek Trabzonspor'a zarar vermeden planlamaya çalıştık. Ara transferler zordur. Milyon Euroların döküldüğü bir dönemde Trabzonspor'a zarar vermemek için çalıştık. Meunier, tek oyuncu transferi yaptık. Katkı sağlıyor. Gerçek değerleri olmayan paraları harcamamak için mayıs ayında transferlerimizi yapacağız. Son haftalardaki en domino oyunu oynadık. Her şeyi oyunun içinde denedik ve bunun karşılığını aldık" ifadelerini kullandı.

"Bardhi, teklif almasına rağmen gitmedi"

Maç içerisinde yapılan protestoların oyuncuya ve oyuna katkı sağlamadığını belirten Avcı, "Oyunun içinde yapılan protestoları oyuncuya ve oyuna katkı sağlayamayacaktır. Bardhi Avrupa'dan transfer teklifi almasına rağmen takımı yalnız bırakmamak için gitmedi ve kaldı" dedi.

"Düzgün zeminde oyunun kalitesi artıyor"

Afrika Kupası'nda final oynayan oyuncularıyla ilgili olarak ise Avcı, "Oyuncularımız 1 aydır Afrika Kupasında. Performans departmanı oyuncuların verilerini istedi. Onlar geldikten sonra bir karar vereceğiz. Ankara'da oynanan maçta zeminlerle ilgili açıklama yapmıştım. Ben Türk futbolunun her platformunda çalıştım. Düzgün zeminde oyunun kalitesi artıyor. Sporcu sağlığı için bunu istiyoruz. TFF bunu dikkate aldı. Bu oyunun iyileştirme gücü var. Bütün paydaşlar olarak katkı sağlanması gerekiyor" dedi.

"Sancılı süreçte Umut'tan faydalanmamız gerekiyor"

Daha önce kadro dışı bırakılan ve affedilen Umut Bozok ile ilgili olarak ise Avcı, "Umut Bozok, inişler-çıkışlar yaşadı. İnsanlar ayrılmak isteyebilirler, transferi gerçekleşmedi. Onunla toplantı yaptık. İyileştiğini ve buranın içinde olmak istedi. Kulübün oyuncusu, sancılı süreçte ondan faydalanmamız gerekiyor. Taraftarlarımız ona destek olacaktır" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörlüğü zor bir iş olduğunu belirten Avcı, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu süreci çalışarak geçiriyorum. Maç kazanmak iyidir. Ulaşabilir hedefimizde bir sapma yok. Algılarla iş yapmıyoruz. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Beşiktaş'ta hoca değişikleri yaşandı ama ne değişti o yüzden algılarla değil. Trabzonspor'a destek vermeliyiz bana değil" dedi.