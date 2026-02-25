Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak - Son Dakika
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak

Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
25.02.2026 18:04
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdulah Kavukcu, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Hakan, Türk milli takımının bir simgesi ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama bir gün onu Galatasaray formasıyla oynarken göreceğimize eminim.'' dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdulah Kavukcu, Juventus maçı için gittiği İtalya'da, ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

'SONUCU KORUMAK ZOR OLACAK'

İlk maçta avantajlı bir sonuç aldıklarını ancak yine de bunu korumanın zor olacağını belirten Kavukcu, 'Gücümüzün farkındayım, ancak Juventus yine de Juventus'tur. Allianz Stadyumu'nda bu sonucu korumak zor olacak. Kulübün prestiji ve tarihinin ötesinde, Spalletti harika bir teknik direktör ve kadrosunda gerçek şampiyonlar var. Beş gol attıysak, bu inanılmaz bir atmosfer yaratan taraftarlarımız ve sahaya çıkanlar sayesinde oldu. En iyi oyunculardan oluşan bir takım kuruyoruz; dünyanın en iyisi olmak istiyoruz.' diye konuştu.

'DEĞERİ İKİYE KATLANDI'

Victor Osimhen'in dünyanın en iyi santrforlarından biri olduğuna dikkat çeken Kavukcu, 'Onu aldığımızda birçok kişi bunun çılgın bir yatırım olduğunu söyledi. Bence Victor herkesi yanılttı, çünkü değeri ikiye katlandı. Dünyanın en iyi santraforlarından biri olduğunu biliyoruz ve birlikte büyük başarılara imza atmak istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

'OYUN STİLİNE MÜKEMMEL UYUM SAĞLIYOR'

İtalya Serie A'da forma giyen isimlerin Galatasaray'ın oyun tarzına fazlasıyla uyduğunu söyleyen Abdullah Kavukcu, şöyle konuştu: 'Futbolcularınız Galatasaray'ın oyun stiline mükemmel uyum sağlıyor. Teknik direktörümüz Okan Buruk, üç yıl Inter'de oynadı, her Serie A maçını izliyor ve İtalyan fikirleri var. Bu yüzden sık sık Milano'ya geliyoruz.'

'BİR GÜN ONU GALATASARAY FORMASIYLA GÖRECEĞİMİZE EMİNİM'

A Milli Takım ve Inter'in önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu için girişim yaptıklarını da söyleyen Kavukcu, "Hakan için bir girişim daha yaptık. Inter ile anlaşmayı görüştük, ancak Hakan'ın kış transfer döneminde ayrılmayacağı söylendi. İlgimizi hiçbir zaman gizlemedik. Hakan, Türk milli takımının bir simgesi ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama bir gün onu Galatasaray formasıyla oynarken göreceğimize eminim.' dedi.

'PRESTİJLİ KULÜPLER ONU TAKİP EDİYORDU AMA O BİZİ SEÇTİ'

Devre arası transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Noa Lang ile ilgili de konuşan Kavukcu, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bu büyük bir hamleydi. Prestijli kulüpler onu takip ediyordu ama o bizi seçti. Bu yaz onu satın alma fırsatımız var. Etkisi inanılmaz oldu ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İstanbul'a yerleşmek zor değil; kulübümüz gerçekten bir aile gibi. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Juventus'a karşı iki gol attı ve çocuklar şimdiden ona bayılıyor.'

'ONA OLAN İNANCIMIZ DEĞİŞMEDİ'

İtalyan futbolcu Zaniolo'yu kadroda tutmak istediklerini ancak oyuncunun Dünya Kupası'nda yer alabilmek için Serie A'ya döndüğünü söyleyen Abdullah Kavukcu, 'Zaniolo'yu tutmak isterdik ancak bize Dünya Kupası'na gitme hayali olduğunu söyledi. Serie A'da oynayarak Milli Takım'a dönme şansı daha yüksek olacaktı. Onu kırmadık ama ona olan inancımız değişmedi. Sezon sonunda nasıl devam edeceğimize birlikte karar vereceğiz.' şeklinde konuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kaan Yıldız Kaan Yıldız:
    Gelmesin, İlkay'ı gördük ayakta duramıyo, Hakan da o şekilde gelecekse hiç gelmesin 12 4 Yanıtla
  • Ugurcan Samaras Ugurcan Samaras:
    Şu yaşlı futbolcuları almaktan vazgeçin artık , genç yetenekli ekol kulüp vizyonunu benimseyin ucuza alıp pahalıya verin . Sonra kulüpler borç batağından çıkamıyor başarı ancak bu şekilde olur taraftar olarak yaşlı futbolcu istemiyoruz 7 2 Yanıtla
  • serdar SARIKAYA serdar SARIKAYA:
    İlkay gibi hakan a da emeklilik ikramiyesi verelim, iyi olur, 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
