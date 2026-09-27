Açıkalın Erciyes 38 FK, 3. Lig 5. haftasında Kırıkkale FK Spor Kulübü\'nü 2-1 yendi

Açıkalın Erciyes 38 FK, 3. Lig 5. haftasında Kırıkkale FK Spor Kulübü'nü 2-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3'üncü Lig 5'inci haftasında Açıkalın Erciyes 38 FK, sahasında Kırıkkale FK Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Ev sahibinin golleri İlkay ve Halil'den, Kırıkkale'nin tek golü Christopher Jakop'tan geldi.
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Muhammet Kantaroğlu, Furkan Ogün Demir, Ayşe Nida Portakal
AÇIKALIN ERCİYES 38 FK: Mertcan - Mehmet Eksik, Halil, Güney, Osman, Kemal, Hüseyincan (Dk. 80 Ensar), Mehmet Tosun (Dk. 61 Fatih), Mikail (Dk. 75 Caner), Artun (Dk. 75 Berkay), İlkay (Dk. 75 Çağrı Yağız)
KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ: Hakan - Enes, Alperen, Berkay, İsmail Cem (Dk. 46 Emre), Batuhan, Kerem (Dk. 56 Yasin), Kaan (Dk. 75 Mümin), Yusuf Mert (Dk. 56 Baha), Eray (Dk. 63 Güney), Christopher Jakop
GOLLER: Dk. 20 İlkay, Dk. 50 Halil (Açıkalın Erciyes 38 FK), Dk. 66 Christopher Jakop (Kırıkkale FK Spor Kulübü)
SARI KARTLAR: Mikail, Mehmet Eksik, İlkay (Açıkalın Erciyes 38 FK) Alperen, Emre (Kırıkkale FK Spor Kulübü)
TFF 3'üncü Lig 5'inci haftasında Açıkalın Erciyes 38 FK, evinde konuk ettiği Kırıkkale FK Spor Kulübü'nü 2-1'lik skorla yendi.
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