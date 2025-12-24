Acun Ilıcalı'dan Premier Lig iddiası: Gerçek çılgın adamı görecekler - Son Dakika
Acun Ilıcalı'dan Premier Lig iddiası: Gerçek çılgın adamı görecekler

Acun Ilıcalı\'dan Premier Lig iddiası: Gerçek çılgın adamı görecekler
24.12.2025 15:16
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kulübün mali yapısı ve açıklanan zarar rakamları üzerine konuştu. İngiliz ekibe şu ana kadar yaklaşık 100 milyon sterlin yatırım yaptığını belirten Ilıcalı, ''Eğer Premier Lig'e yükselirsek, beni izleyin! Taraftarların benim ne kadar çılgın olduğumu zaten bildiklerinden eminim ama yükselirsek gerçek çılgın adamı görecekler'' dedi.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kulübün mali yapısı ve açıklanan zarar rakamlarının ardından konuştu. Ilıcalı, şu ana kadar İngiliz ekibine yaklaşık 100 milyon sterlin yatırım yaptığını belirterek kulübü desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

10,2 MİLYON STERLİNLİK ZARAR AÇIKLANDI

Hull City'nin 2024/25 sezonu için 10,2 milyon sterlin vergi öncesi zarar ettiği yönündeki son hesapların ardından taraftarlar arasında endişe oluştu. Açıklanan yeni zarar sonrası kulübün borç seviyesinin 41,7 milyon sterline yükseldiği ifade edildi.

"PREMIER LİG'E ÇIKARSAK BENİ İZLEYİN"

Acun Ilıcalı, Premier Lig hedefiyle ilgili de iddialı konuştu. Ilıcalı, "Eğer Premier Lig'e yükselirsek, beni izleyin! Taraftarların benim ne kadar çılgın olduğumu zaten bildiklerinden eminim ama yükselirsek gerçek çılgın adamı görecekler!" sözleriyle dikkat çekti.

FFP UYARISI: 1 TEMMUZ'DAN ÖNCE SATIŞ GEREKECEK

Ilıcalı, Finansal Fair Play (FFP) dengesi konusunda da önemli bir açıklamada bulundu. Kulübün üç yıllık FFP dengesini aşma tehlikesi yaşadığını söyleyen Ilıcalı, "Bu yüzden 1 Temmuz'dan önce bazı satışlar yapmamız gerekecek. Çok fazla satıştan bahsetmiyorum, bazı satışlar yeterli. Maaş giderlerimiz çok yüksek" ifadelerini kullandı.

"BAŞARI İSTİYORSANIZ PARA HARCAMAK ZORUNDASINIZ"

Kulübün hedefleri için harcama yapılması gerektiğini vurgulayan Ilıcalı, "Play-off'lar için mücadele etmek istiyorsanız para harcamak zorundasınız. Bu çok basit" dedi. Eleştirilere de değinen Ilıcalı, güçlü bir takım için harcamanın şart olduğunu belirterek, "Şu ana kadar yaklaşık 100 milyon sterlin harcadığımı düşünüyorum ve güçlü bir takımımız olduğu için bundan mutluyum" sözlerini kullandı.

"KREDİLER BANKADAN DEĞİL, BENDEN"

Hull City'nin borç yapısına dair açıklama yapan Acun Ilıcalı, kulüpteki kredilerin bankalardan alınmadığını söyledi. Ilıcalı, "Kulübün bazı kredileri olması tehlikeli değil çünkü bu krediler bankalardan alınmış değil, bana ait ve ben bu kulübü çok seviyorum. Bu parayı harcamaktan mutluluk duyuyorum ama dengeyi korumamız gerekiyor" dedi.

MAAŞ GİDERLERİNDE KESİNTİ PLANI

Ilıcalı, kulübün daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için maaş bütçesinde düşüş planladıklarını dile getirdi. "Maaş giderlerini yaklaşık 3 veya 4 milyon azaltmalıyız ve bazı satışların bunun için yeterli olacağını düşünüyorum" ifadeleriyle dikkat çekti.

"ARTIK SATILABİLECEK OYUNCU VARLIKLARIMIZ VAR"

İngiliz futbolunda oyuncu satışının da bir denge unsuru olduğunu belirten Ilıcalı, Hull City'nin artık elinde önemli varlıklar bulunduğunu söyledi. Charlie Hughes, Eliot Matazo, Muhammed Belloumi, Liam Millar, Darko Gyabi ve Ryan Giles gibi isimlere yatırım yaptıklarını belirten Ilıcalı, "İki yıl önce satabileceğimiz iki oyuncumuz vardı. Şimdi satabileceğimiz birçok oyuncumuz var" dedi.

"KAR ETMEK İSTESEYDİM BU KULÜBÜ ALMAZDIM"

Ilıcalı, mali kâr üzerinden bir yönetim hedeflemediğini de açıkça ifade etti. "Bütçeleri hesaplayan ve kar elde etmeye çalışan biri olsaydım bu kulübü asla satın almazdım. Bu güzel takım için para harcamak ve bu güzel insanları mutlu etmek için buraya geldim" sözleriyle kulübe bakışını anlattı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ALİÇO null ALİÇO null:
    para aklıyor sahtekar 149 1 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    sen şu Ali Koç'un yürü dediği kişisin degilmi, işin gücün kolpa 94 1 Yanıtla
  • 205622 205622:
    bu paralar nerden geliyo gerçi harcini veriyorsan ilim yayma cemiyetine sana kimse birşey yapamaz 73 0 Yanıtla
  • ALİÇO null ALİÇO null:
    maliye bakanlığı uyuyor herhalde paraları aklayan acunu görmüyor 70 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    nerden geliyor bu paralar kimse sormuyor 64 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
