Acun Ilıcalı\'dan Hakem Açıklamaları

Spor

Acun Ilıcalı: Önemli maçlarda orta hakemin de yabancı olmasından yanayız

- 'Tüylerim diken diken oldu bugün seyrederken'

- 'Yabancı VAR hakeminin gelmesini Galatasaray'da bizimle birlikte istedi'

- 'Talisca kendini Fenerbahçe'nin bir futbolcusu olarak hissediyor'

İSTANBUL, – FENERBAHÇE Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe'ye karşı alınan 3-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Orta hakemlerin gösterdiği performansından memnun olmadıklarını belirten Ilıcalı, "Bu saatten sonra önemli maçlarda orta hakemin de yabancı olmasından yanayız" şeklinde konuştu.

'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU BUGÜN SEYREDERKEN'

Zorlu Göztepe karşılaşmasında alınan 3-2'lik sonuçla 3 puan almayı başaran Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı maç sonrası basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Taraftarın bu maçta gösterdiği performanstan dolayı çok minnettar olduğunu ifade eden Acun Ilıcalı, "Taraftarımız bizim her zaman itici gücümüz. Onlar olmadan bu takımın başarıya gitmesi çok kolay bir şey değil. Soyunma odasında futbolcularımızla birlikteydim. Onlar da çok zor bir şeyi başardılar. Kötü bir oyundan sonra ikinci yarı şahlanan bir Fenerbahçe izledik. 15 dakikada sonuca giden bir Fenerbahçe vardı. Burada hocamızın, teknik ekibin yerinde müdahaleleriyle oldu. Futbolcularımızın konsantrasyonu ve ön önemlisi de taraftarımızın itici gücü oldu. Tüylerim diken diken oldu bugün seyrederken. Kadıköy'de görmek istediğim atmosfer her zaman budur. Biz böyle olduğumuzda yenemeyeceğimiz rakip yok. Hepimizin tek yumruk olması lazım. Hep söylüyorum geliyoruz diye. Evet geliyoruz. Taraftarımızla geliyoruz. Deplasmanda bizi çok gururlandırmışlardı. Şimdiye kadar duyduğum en yüksek seslerden biri vardı. Sonuca da etkisi çok büyük oldu diye düşünüyorum" dedi.

'YABANCI VAR HAKEMİNİN GELMESİNİ GALATASARAY'DA BİZİMLE BİRLİKTE İSTEDİ'

Yabancı VAR hakemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün yaptığı açıklamayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, "Biz dikkat ederseniz 1 ay kadar süredir rakibimizle ilgili konuşma yapmıyoruz. Konuşmuyoruz bu konuyla ilgili polemiğe girmiyoruz. Rakibimiz de maşallah bu konuda özen gösteriyordu. Ne zamana kadar? Puan farkı 6 oldu ve bir anda şaşırtıcı şekilde yabancı VAR'la ilgili sitemler duymaya başladık. Yabancı VAR gelsin diye biz ağustos, eylül ayından beri söylüyorduk. Rakibimiz de gelir gelmez, 'Biz de istiyorduk' diye açıklama yaptı. Biz de istedik dediler. Yabancı VAR'ı birlikte istedik. Geldi yabancı VAR, şimdi itiraz ediyorsunuz. Yabancı VAR'da neye itiraz edebiliriz diye düşünüyorum. Adam zaten yabancı. Biz hiçbir zaman dünyanın en iyi hakemleri gelecek diye bir şey demedik. Bizim itirazımız şuydu, hatalarda da eşitlik istiyorduk. Hatalar eşit dağılsın istiyorduk. Neden bir takıma sürekli pozitif hata olsun da bir takıma negatif hata olsun. Hataların eşit dağılmasını istiyorduk. Yabancı VAR'ı istedik, rakibimiz de 'Biz de istiyorduk' dedi. Tamam yabancı VAR geldi. Şimdi ne istiyorsunuz? Yabancı VAR tarafından geçen sene en önemli maçta hakkımızın yenmesine rağmen ortalığı birbirine katmadık" diye konuştu.

"ÖNEMLİ MAÇLARDA ORTA HAKEMİNDE YABANCI OLMASINDAN YANAYIZ"

Fenerbahçe –Göztepe maçının hakemiyle ilgili Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün dünkü sözlerini değerlendiren Ilıcalı, "Dün maalesef bugünkü maçın hakemiyle ilgili enteresan açıklamalar duyduk. İşte hakem hata yaptı, bu maçta dikkatli olsun gibi şeyler söylendi. Bir gün önce bizim maçımızın hakemiyle ilgili böyle şeyler söylenmesi ligin geri kalanı için soru işaretleri doğurmuştur. Hakemler maçtan bir gün önce baskı altına alındığı zaman orta hakemlerle ilgili de böyle problemler yaşıyoruz. Orta hakemlerle ilgili sarı kart problemi yaşıyoruz. 30 sarı kart gibi fark var iki takımın arasında. Biz bu saatten sonra önemli maçlarda orta hakemin de yabancı olmasından yanayız. Ben rakibimizde bu konuyla ilgili aynı fikirde olacağını düşünüyorum. Orta hakemle ilgili de çok büyük şikayetleri var. Şuanda teklifimizi yapıyoruz. Orta hakemlerinde kritik maçlar için yabancı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'TALİSCA, KENDİNİ FENERBAHÇE'NİN BİR FUTBOLCU OLARAK HİSSEDİYOR'

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Anderson Talisca ile Galatasaray'ın da temasa geçtiğini hatırlatan Acun Ilıcalı, "Talisca konusunda biz zaten uzun süredir kendisiyle temastaydık. Rakip takım son birkaç gündür Taslica konusunda teşebbüslerde bulundu. Transferde böyle şeyler olabilir. Bizde bulunuyoruz. Biz bulunduğumuz zaman genelde başarıyla sonuçlandırıyoruz. Biz transfer öncesi futbolcularla bir ilişki kuruyoruz. O ilişki güçlü bir ilişki oluyor. Camiayı tanıyor ve başka teklifler geldiğinde hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Talisca içinde aynı şeyi söyleyebilirim. Rakip takım derken Galatasaray'dan bahsediyorum. Belli teşebbüsler oldu. Yok olmadı da diyebilirler. Gerekirse onu da açıklarız. Transferde böyle şeyler var. Talisca kendini Fenerbahçe'nin bir futbolcu olarak hissediyor" şeklinde konuştu.