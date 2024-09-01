Adana Demirspor ve Galatasaray Teknik Direktörleri maçı değerlendirdi - Son Dakika
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Adana Demirspor ve Galatasaray Teknik Direktörleri maçı değerlendirdi

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SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Adana Demispor, sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

01.09.2024 01:19
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SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Adana Demispor, sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sıcak ve nemli havada, kötü bir zeminde seyir zevki yüksek bir maç çıkardıklarını belirterek, "Rakibimiz de cesur oynadı. Skoru yakalamamızın rahatlığıyla ikinci yarı çok fazla pozisyon verdik. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. 3 maçta 9 puanla yolumuza devam ediyoruz. Araya galibiyetle girdiğimiz için mutluyuz. Taraftarımız da her zamanki gibi yanımızdaydı, onlara da teşekkür ediyorum. Hem dinlenmek hem de transferleri arada tamamlamak istiyoruz. Galatasaray kadrosu daha da güçlenecektir. Yönetim kurulumuz da transferle ilgili çalışıyorlar. İnşallah en kısa zamanda en iyi oyuncuları almak için ellerinden geleni yapacaklar. Arayı iyi değerlendirip, daha güçlü bir Galatasaray ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

'GRUPTA ŞANSIMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Avrupa Ligi guruplarıyla ilgili yorum yapan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde üzerimizdeki baskı nedeniyle istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oyun olarak daha da güçlenebilirdik. Kazanmak adına istediklerimizi yapamadık. Orada oynadığımız bize yetmedi ve mağlup olduk. Şampiyonlar Ligi'nde olmayı tabi ki isterdik. Önemli olan buradan toparlanabilmek. Hem bizim hem de Fenerbahçe'nin elenmesi Türk futbolu adına üzücü. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Başakşehir de Konferans Ligi'nde sahneye çıkacak. Aynı yarış, bizim için orada devam edecek. Grupta şansımızın olduğunu düşünüyorum" dedi.

'ICARDI'NIN DURUMU MR'DAN SONRA BELLİ OLACAK'

Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Icardi ile ilgili bilgi paylaşan Buruk, "Gelmeden önce Icardi ile konuştum. Topa vururken bir ağrı hissetti. Bir yırtık mı olduğu henüz net değil. Çekilecek MR'ın ardından durumu netlik kazanacak" şeklinde konuştu.

MICHAEL VALKANIS: POZİTİF VERİLER ALMAMIZ GEREKİYOR

Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ise çılgın bir maç takip ettiğini ifade ederek, "İlk 20 dakikada iyi bir mücadele ortaya koyduk. Skora bakmadan konuşacaksak, ilk yarıdaki skorun maçın hikayesini ve performansı yansıttığını düşünmüyorum. Şanslar da yakaladık. Bir hatalı gol yedik, sonrasında beraberliği yakalayabilirdik ancak hemen ardından basit bir gol daha yedik. Oyuncularım hiçbir şekilde oynamaktan vazgeçmedi. Bugün ne yaparsak yapalım günümüz değildi. Galatasaray her denemesinde geldi ve golü buldu. Çok fazla şansa ihtiyacı olan bir takım değil, kaliteli oyuncuları var. Bu maçtan pozitif veriler almamız gerekiyor" yorumlarında bulundu.

'SONUNA KADAR MÜCADELE ETMEYE ÇALIŞTIK'

Taraftarın desteğini her maçta görmek istediklerini kaydeden Valkanis, "Rakip Galatasaray diye geriye çekilmedik. Sonuna kadar mücadele etmeye çalıştık. Taraftarlar da bunu iyi biliyor. Geçen sezondan oynayan çok fazla oyuncumuz yok. Çok yeni bir kadroyuz. Fakat ne kadar mücadeleci olabileceğimizi de gösterdiğimize inanıyorum. Rakip kim olursa olsun, Adana Demirspor'un oyunu ve mücadelesi için taraftarın hep gelmesini sağlamak istiyorum. Bunu elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Adana Demirspor ve Galatasaray Teknik Direktörleri maçı değerlendirdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor ve Galatasaray Teknik Direktörleri maçı değerlendirdi - Son Dakika

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