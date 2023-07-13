Luis Nani, Adana Demirspor'a imzayı atmak için İstanbul'a geldi

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Adana Demirspor , Fenerbahçe ve Manchester United formaları da giyen dünyaca ünlü futbolcu Luis Nani 'yi renklerine bağlıyor. Mavi Şimşekler'in yeni transferi İstanbul 'a geldi.

Adana Demirspor Luis Nani ile anlaşmaya vardı! İmza için geleceği saat bile belli