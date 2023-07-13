Luis Nani, Adana Demirspor'a imzayı atmak için İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Luis Nani, Adana Demirspor'a imzayı atmak için İstanbul'a geldi

13.07.2023 16:25

Adana Demirspor, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için dünyaca ünlü futbolcu Luis Nani'yi transfer ediyor. Nani, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Manchester United formaları da giyen dünyaca ünlü futbolcu Luis Nani'yi renklerine bağlıyor. Mavi Şimşekler'in yeni transferi İstanbul'a geldi.

RESMİ İMZAYI ATIYOR

Adana Demirspor'un prensip anlaşmasına vardığı Luis Nani, İstanbul'da. Portekizli yıldız son görüşmelerin ardından sağlık kontrolüne girecek ve resmi imzayı atacak.

GOL KATKISI VEREMEDİ

Luis Nani geçen sezon Melbourne formasıyla 10 maça çıktı. Hiç gol katkısı vermeyen 36 yaşındaki futbolcu, 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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Adana Demirspor Luis Nani ile anlaşmaya vardı! İmza için geleceği saat bile belli Adana Demirspor Luis Nani ile anlaşmaya vardı! İmza için geleceği saat bile belli

Adana Demirspor, Luis Nani, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Luis Nani, Adana Demirspor'a imzayı atmak için İstanbul'a geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Luis Nani, Adana Demirspor'a imzayı atmak için İstanbul'a geldi - Son Dakika
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