Yunanistan'da taraftarın öldürüldüğü olaylarda şüpheliler feribota binerken yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan'da taraftarın öldürüldüğü olaylarda şüpheliler feribota binerken yakalandı

09.08.2023 17:23

Yunanistan'da AEK ile Dinamo Zagreb arasındaki Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçının öncesinde çıkan kavgada 1 AEK taraftarı hayatını kaybetti. 5 Hırvat ise İtalya'ya gitmek üzereyken polisler tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

Yunanistan'da oynanacak AEK ile Dinamo Zagreb arasındaki Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçının öncesinde ortalık savaş alanına dönmüştü. 1 AEK taraftarının hayatını kaybettiği olaylar sonrasında 5 Hırvat, İtalya'ya giden bir feribota binmek üzereyken polisler tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

AEK ve Dinamo Zagreb taraftarları arasında dün akşam Atina'da çıkan kavgada, bıçaklanan AEK taraftarı Mihalis Kaçuris kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

UEFA, yaşananların ardından AEK ile Dinamo Zagreb arasındaki Şampiyonlar Ligi ön eleme ilk maçının ertelediğini duyurmuştu. Kavgada yaralanan 10 kişiden 4'ünün hastanede tedavisi sürüyor.

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi dehşeti yaşatmışlardı! 1 taraftarın öldürüldüğü olaylarda 5 gözaltı daha
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi dehşeti yaşatmışlardı! 1 taraftarın öldürüldüğü olaylarda 5 gözaltı daha
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi dehşeti yaşatmışlardı! 1 taraftarın öldürüldüğü olaylarda 5 gözaltı daha
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi dehşeti yaşatmışlardı! 1 taraftarın öldürüldüğü olaylarda 5 gözaltı daha
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi dehşeti yaşatmışlardı! 1 taraftarın öldürüldüğü olaylarda 5 gözaltı daha
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Son Dakika Spor Yunanistan'da taraftarın öldürüldüğü olaylarda şüpheliler feribota binerken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da taraftarın öldürüldüğü olaylarda şüpheliler feribota binerken yakalandı - Son Dakika
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