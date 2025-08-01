Ağustos\'ta 13 Şehirde Bisiklet Heyecanı

Ağustos ayında Ankara, Amasra, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzurum, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Konya, Samsun, Rize ve Zonguldak pedallara ev sahipliği yapacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, ağustos ayında 13 farklı şehirde, 4 ülkede 21 ayrı organizasyonla bisikletin her disiplinine hayat verecek. Erzurum'dan Rize'ye, Karaman'dan Erzurum'a uzanan bu zengin takvim; MTB (Dağ Bisikleti), Yol ve Pist disiplinlerinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yarış ve kampları kapsıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, ağustos ayında Türkiye'nin dört bir yanında düzenleyeceği bisiklet organizasyonlarıyla, Türkiye'yi adeta bir bisiklet coğrafyasına dönüştürüyor. Yol, dağ ve pist bisikleti disiplinlerini kapsayan bu çok yönlü takvim; hem milli sporculara uluslararası arenada yarışma imkanı sağlayacak hem de ev sahibi şehirlerin spor kültürüne ve tanıtımına önemli katkılar sunacak.

Ağustos ayında Ankara'dan Samsun'a, Bursa'dan Kahramanmaraş'a her yerde bisiklet

Ağustos ayı boyunca yol, dağ bisikleti, pist bisikleti olmak üzere 3 farklı disiplinde, 20 yarış, 1 deneme etkinliği düzenlenecek. Ankara, Amasra, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzurum, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman Konya, Samsun Rize ve Zonguldak'ta etkinlikle yapılacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun vizyonu doğrultusunda hazırlanan bu takvim; bisikletin bir yaşam biçimi olarak benimsenmesini desteklerken, altyapı gelişimini, şehir içi ulaşım farkındalığını ve genç nesillerin spora yönelimini de teşvik ediyor.

Milli bisikletçiler, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda yer alacak

Türkiye'de düzenlenecek organizasyonların yanı sıra Macaristan, Belçika, İsveç ve Hollanda'da düzenlenecek şampiyonalarda Türk sporcular da pedal çevirecek. Dağ Bisikleti Yıldız Milli Takımı, İsveç'te 5-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda, Yol Bisikleti Milli Takımı 14-15 Ağustos tarihlerinde Macaristan'da Nations Cup Hungary'da, Pist Bisikleti Genç Milli Takımı Hollanda'da 20-24 Ağustos tarihleri arasında Dünya Gençler Pist Bisikleti Şampiyonası'nda, Para Bisiklet Milli Takımı ise 28-31 Ağustos tarihleri arasında Belçika'da düzenlenecek Para Bisiklet Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek.

Konya Velodromu'nda tarihi günler: dünya rekorları Türkiye'de denenecek

Britanya Bisiklet Federasyonu pist bisikletinde dünyaca ünlü bisikletçileriyle 14-15 Ağustos tarihleri arasında Konya Velodromu'nda tarih yazmaya hazırlanıyor. Konya Velodromu'nda gerçekleştirilecek rekor denemelerinde, olimpik ve paralimpik kategorilerde pist bisikleti disiplininde dünya çapında başarılarıyla tanınan üç elit sporcu yer alacak. Dünya bisikletinin yıldızları: Matthew Richardson, Charlie Tanfield ve William Bjergfelt tarihi rekor denemeleri için Konya Velodromu'nda piste çıkacak. Konya Velodromu ayrıca 16 Ağustos'ta Elite ve U23 Kadın ve Erkekler Pist Bisikleti Türkiye Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak.

Emin Müftüoğlu: "Bu takvim, Türk bisikletini dünyada daha görünür kılma hedefimizin bir parçasıdır"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, "Ağustos ayında Türkiye Bisiklet Federasyon takviminde yer alan 21 organizasyon, yalnızca yarışlardan ibaret değil. Bu takvim; gençliğe yapılan bir yatırım, şehirlerimize spor kültürü kazandırma çabası ve Türk bisikletini dünyada daha görünür kılma hedefimizin bir parçasıdır. Dağların zirvesinden şehir yollarına, velodromdan milli mücadelenin izini süren rotalara kadar uzanan bu yolculukta; organizasyon gücümüzü, altyapımızı ve sporcularımızı her geçen gün daha ileri taşıyoruz. Federasyon olarak yalnızca elit seviyedeki başarılarla değil, altyapıdan gelen sporcuların gelişimiyle, şehirlerin spora açılan potansiyeliyle ve bisikletin toplumsal bir değer olarak yaygınlaşmasıyla ilgileniyoruz. Uluslararası takvime entegre ettiğimiz yarışlarla ülkemizin organizasyon kapasitesini artırırken, ulusal düzeyde geleceğin şampiyonlarını da teşvik ediyoruz. Pistten dağlara, velodromdan tarihi rotalara uzanan bu yolculukta pedallar sadece madalya için değil, ilham için de dönüyor. Bu yıl ayrıca bir ilke de imza atıyoruz. 14-15 Ağustos tarihlerinde, Konya Velodromu'nda Büyük Britanya Bisiklet Federasyonu'nun UCI onaylı dünya rekoru denemelerine ev sahipliği yapacağız. Dünya bisikletinin yıldız isimlerini Türkiye'de ağırlamak, pist bisikleti branşında ulaştığımız altyapı düzeyini tüm dünyaya göstermek açısından büyük bir adımdır. Yine pist bisikletinde Türkiye Şampiyonası düzenliyor olmak tarihi bir anlam taşıyor. Türk bisikletinin gelişiminin arkasında gece gündüz çalışan bir ekip, iş birliği yapan yerel yönetimler ve destek veren paydaşlarımız var. Tüm sporcularımıza başarılar, tüm şehirlerimize ve halkımıza da bisikletin enerjisini paylaşmaları ve bu heyecana ortak olmaları için davette bulunuyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ağustos ayı faaliyet takvimi şöyle:

Yol Bisikleti Disiplini

2 Ağustos: Uludağ Performans Tırmanış Yarışı - Bursa

8-10 Ağustos: Türkiye Kupası 6. Etap PYY - Karaman (Ulusal)

14-15 Ağustos: Nation's Cup Hungary - Macaristan

23-24 Ağustos: Grand Prix Ordu (Uluslararası)

27-30 Ağustos: Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu - Ankara - Samsun (Uluslararası)

28-31 Ağustos: Para Bisiklet Dünya Şampiyonası Ronse/Belçika

Dağ Bisikleti (MTB) Disiplini

1-2 Ağustos: Palandöken MTB Cup - Erzurum (C1-Uluslararası)

2-3 Ağustos: Davut Berber MTB Cup - Erzurum (Ulusal)

3 Ağustos: Ejder 3200 MTB Cup - Erzurum (C2-Uluslararası)

5-9 Ağustos: Yıldızlar Avrupa Şampiyonası - İsveç

9-10 Ağustos: Rize MTB Cup - Rize (C1-Uluslararası)

9-10 Ağustos: Yaşar Gümüş MTB Cup - Rize (Ulusal)

16-17 Ağustos: Yenice MTB Cup - Karabük (C2-Uluslararası)

16-17 Ağustos: Abdülaziz Talat Tuncalp MTB Cup - Karabük (Ulusal)

23-24 Ağustos: Kahramanmaraş MTB Cup - Kahramanmaraş (C2-Uluslararası)

23-24 Ağustos: Hasan Kılıç Dağ Bisikleti Şampiyonası - Kahramanmaraş (Ulusal)

Pist Bisikleti Disiplini

14-15 Ağustos: Büyük Britanya Rekor Denemeleri - Konya

16 Ağustos: Elite ve U23 Kadın ve Erkekler Pist Bisikleti Türkiye Şampiyonası - Konya

20-24 Ağustos: Dünya Gençler Pist Şampiyonası - Apeldoorn/Hollanda

Gran Fondo Yarışları

23-24 Ağustos: Gran Fondo Başkent - Ankara

30-31 Ağustos: Çaycuma Gran Fondo - Zonguldak - İSTANBUL