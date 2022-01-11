Futbol camiası bu sabah Ankara'dan gelen acı haberle sarsıldı. Geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan Konya spor'a transfer olan Milli futbolcu Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Niğde yolunda kontrolü kaybederek şarampole yuvarlanan araçta yaşamını yitiren 27 yaşındaki futbolcunun izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği ortaya çıktı.
Ahmet Çalık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Elmadağ ilçesine getirildi. Milli futbolcu için Elmadağ Sungur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İlhan Palut, Çalık'ın takım arkadaşları, birlikte futbol oynadığı eski takım arkadaşları, çalıştığı teknik adamlar, Gençlerbirliği ve Hacettepe takımları ile spor camiasından çok sayıda isim de cenaze programında yer aldı.
Cenaze namazı öncesi oğlunun tabutuna sarılan Ali Çalık, cenaze töreni sırasında büyük üzüntü yaşadı. Ali Çalık, "Beni yetim bıraktın. Nereye baksam onu görüyorum" diyerek gözyaşı döktü.
Çalık kılınan cenaze namazının ardından Elmadağ'daki aile kabristanına götürüldü. Çalık burada gözyaşları ile toprağa verildi.Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili kahreden iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ı hayattan koparan kazanın detayları ortaya çıktı! Aile detayı herkesi kahretti
Son Dakika › Spor › Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! - Son Dakika Spor