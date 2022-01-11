Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu!

Futbol camiası bu sabah Ankara'dan gelen acı haberle sarsıldı. Geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan Konya spor'a transfer olan Milli futbolcu Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

NİKAH TARİHİ ALMAYA GİTTİ

Niğde yolunda kontrolü kaybederek şarampole yuvarlanan araçta yaşamını yitiren 27 yaşındaki futbolcunun izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği ortaya çıktı.

Ahmet Çalık

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ahmet Çalık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Elmadağ ilçesine getirildi. Milli futbolcu için Elmadağ Sungur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

BAKANLAR KATILDI

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İlhan Palut, Çalık'ın takım arkadaşları, birlikte futbol oynadığı eski takım arkadaşları, çalıştığı teknik adamlar, Gençlerbirliği ve Hacettepe takımları ile spor camiasından çok sayıda isim de cenaze programında yer aldı.

"BENİ YETİM BIRAKTIN"

Cenaze namazı öncesi oğlunun tabutuna sarılan Ali Çalık, cenaze töreni sırasında büyük üzüntü yaşadı. Ali Çalık, "Beni yetim bıraktın. Nereye baksam onu görüyorum" diyerek gözyaşı döktü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Çalık kılınan cenaze namazının ardından Elmadağ'daki aile kabristanına götürüldü. Çalık burada gözyaşları ile toprağa verildi.