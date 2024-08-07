Akhisar İlçe Spor Kulübü Bisiklet Takımı Başarılarıyla Göz Dolduruyor - Son Dakika
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Akhisar İlçe Spor Kulübü Bisiklet Takımı Başarılarıyla Göz Dolduruyor

Akhisar İlçe Spor Kulübü Bisiklet Takımı Başarılarıyla Göz Dolduruyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 8 ay önce kurulan ve emanet bisikletlerle yarışlara hazırlanan Akhisar İlçe Spor Kulübü bisiklet sporcuları elde ettikleri başarılarla göz doldurmaya devam ederken, Akhisarlı iş adamları da sporculara sahip çıkarak takıma destek veriyor.

07.08.2024 14:54  Güncelleme: 14:57
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 8 ay önce kurulan ve emanet bisikletlerle yarışlara hazırlanan Akhisar İlçe Spor Kulübü bisiklet sporcuları elde ettikleri başarılarla göz doldurmaya devam ederken, Akhisarlı iş adamları da sporculara sahip çıkarak takıma destek veriyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 8 aydır faaliyet gösteren Akhisar İlçe Spor Kulübü Bisiklet branşı Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan yarışmalara hazırlanıyor. Her gün antrenörleri Saniye Sezer Gürsesliler eşliğinde antrenman yaparak hazırlanan sporcular, disiplinli ve sıkı çalışmaları sonucunda önemli başarılara imza attı.

Önemli başarılar elde edildi

Gürsesliler kulüp sporcularının elde ettiği başarılar hakkında şunları söyledi: "10 Mart 2024 tarihinde Manisa'da düzenlenen bölgesel yarışmalarda kulüp sporcularımızdan Meryem Karataş 2., İkranur Ünal 3. ve Ş. Kaan Umut 3. oldu. 17 Mart 2024 tarihinde Okul Sporları İl Birinciliği müsabakalarında kızlarda Meryem Karataş 1., Hilal Kaymaz 2., İkranur Ünal 3., erkeklerde ise U12'de Berkay İlikhan ve U14'de Ş. Kaan Umut 2. oldu. 23-24 Mart 2024 tarihlerinde Konya'da düzenlenen Türkiye Kupası 2. Etap puanlı yol yarışlarında U12 kızlar takımı 3. olarak büyük bir başarıya imza attı. 6-7 Nisan 2024 tarihinde İzmir'de düzenlenen MTB CUP XCP/C2 yarışlarında Meryem Karataş 4., Berkay İlikhan da 8. olurken, 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde Denizli'de düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışlarında U12 kızlar takım 2., 29-30 Haziran 2024 tarihinde Sivas'ta düzenlenen Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonasında U12 kızlar takımı Türkiye 2.'si olarak başarısını devam ettirdi. 19-21 Temmuz 2024 tarihlerinde Erzurum'da düzenlenen MTB Türkiye Şampiyonasında Miray Akcan'ın Türkiye şampiyonu olması ile başarı grafiğini en üst seviyeye çıkaran kulübümüz, 2024 yılı Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan 21-22 Ağustos 2024 tarihinde Burdur'da düzenlenecek olan Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol yarışması için aralıksız çalışmalarına devam ediyor."

Destek verenlere teşekkür

Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Oktay ise, "Tüm bu süreçte yeni faaliyet gösteren bir branş olduğundan emanet bisiklet ile yarışmalara katılmış olan sporcular yeni bisikletlerine Akhisarlı iş adamları sayesinde kavuşuyorlar. Kulübümüz ve sporcu aileleri olarak desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu süreçte Akhisar Belediyesi araç desteği, Alhatoğlu zeytinyağları forma sponsorluğu, Mehmet Aktolga (Aktolga kasabı) bisiklet desteği, Fatih Başaran (Başaran zeytinyağları) bisiklet desteği, Rıdvan Boz (Üç Ar Zeytin) bisiklet desteği, Uğur Leylek (Uğur Oto Kaporta) bisiklet desteği vererek çocuklarımızı yalnız bırakmamıştır" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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