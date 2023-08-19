Al Hilal'in Neymar'a sunduğu sözleşmedeki çılgın maddeler ortaya çıktı - Son Dakika

Al Hilal'in Neymar'a sunduğu sözleşmedeki çılgın maddeler ortaya çıktı

Al Hilal\'in Neymar\'a sunduğu sözleşmedeki çılgın maddeler ortaya çıktı
Son Güncelleme: 19.08.2023 12:36

Al Hilal, Paris Saint-Germain'den transferi Neymar'a çılgın bir sözleşme sundu. Sosyal medyada yaptığı paylaşıma kadar para alacak futbolcunun toplam ücretinin 200 milyon euroyu geçmesi bekleniyor. Al Hilal, Neymar'a 25 odalı bir ev tahsis etti. Yeni evinde özel jet de bulunacak futbolcunun 24 saat hazır bekleyecek bir şoförü olacak. Neymar sosyal medyada Suudi Arabistan'ın tanıtımına katkı sağlayacak her bir paylaşım için de 500 bin euro kazanacak. Öte yandan Brezilyalı futbolcunun tüm tatil, otel ve restoran masrafları kulüp tarafından karşılanacak.

Al Hilal, Paris Saint-Germain'den transferi Neymar'a çılgın bir sözleşme sundu. Sosyal medyada yaptığı paylaşıma kadar para alacak futbolcunun toplam ücretinin 200 milyon euroyu geçmesi bekleniyor.

NEYMAR'A ÇILGIN AYRICALIKLAR

Al Hilal, Neymar'a 25 odalı bir ev tahsis etti. Yeni evinde özel jet de bulunacak futbolcunun 24 saat hazır bekleyecek bir şoförü olacak. Neymar sosyal medyada Suudi Arabistan'ın tanıtımına katkı sağlayacak her bir paylaşım için de 500 bin euro kazanacak. Öte yandan Brezilyalı futbolcunun tüm tatil, otel ve restoran masrafları kulüp tarafından karşılanacak.

"PARA İÇİN GELMEDİM"

Neymar, Al Hilal'e transfer olduktan sonra, "Avrupa'da çok şey başardım ve özel zamanlar geçirdim. Ama her zaman küresel bir oyuncu olmak ve yeni yerlerde, yeni zorluklar ve fırsatlarla kendimi test etmek istedim. Yeni bir tarih yazmak istiyorum ve Suudi Arabistan ligi şu anda muazzam bir enerjiye, kaliteli oyunculara sahip. Buraya para için gelmedim." ifadelerini kullanmıştı.

'Suudi Arabistan'a para için gelmedim' diyen Neymar'ın sözleşmesindeki maddeler ağızları açık bıraktı
'Suudi Arabistan'a para için gelmedim' diyen Neymar'ın sözleşmesindeki maddeler ağızları açık bıraktı
'Suudi Arabistan'a para için gelmedim' diyen Neymar'ın sözleşmesindeki maddeler ağızları açık bıraktı
'Suudi Arabistan'a para için gelmedim' diyen Neymar'ın sözleşmesindeki maddeler ağızları açık bıraktı

Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Al Hilal'in Neymar'a sunduğu sözleşmedeki çılgın maddeler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Al Hilal'in Neymar'a sunduğu sözleşmedeki çılgın maddeler ortaya çıktı - Son Dakika
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