Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

03.02.2026 22:50
Haber Videosu

Fenerbahçe yönetiminin ve Kante'nin ısrarlarının ardından Al Ittihad, Kante'nin sözleşmesini feshetmeyi kabul etti. Kante'nin sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Fenerbahçe yönetimi, bu gece yıldız oyuncunun transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de transferi arap saçına dönen 34 yaşındaki Fransız oyuncu N'Golo Kante ile ilgili bir sıcak gelişme daha yaşandı.

KANTE FENERBAHÇE İÇİN GEMİLERİ YAKTI

N'Golo Kante, transferin sonuçlanmasına engel olan Al-Ittihad'da oynamak istemiyor. Takımıyla antrenmanlara çıkmayan yıldız isim, kulübünden sözleşmesinin feshedilmesini istemişti.

AL ITTIHAD'IN İNADI KIRILDI, SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

Kante transferinde Fenerbahçelileri mutlu edecek bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetiminin ve Kante'nin ısrarlarına dayanamayan Al-Ittihad, deneyimli ismin sözleşmesini feshetmeyi kabul etti.

FENERBAHÇE TRANSFERİ AÇIKLAMAYA HAZIRLANIYOR

Kante'nin sözleşmesinin feshedilmesinin ardından harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, bu gece Kante'nin transferini açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde transfer için Suudi Arabistan'da bulunan Ertan Torunoğulları, Kante ile İstanbul'a dönecek.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Kulübü, bir süredir gündeminde bulunan N'Golo Kante'nin transferinin oyuncunun kulübünün evrakları yetiştirememesi sebebiyle gerçekleşmediğini duyurmuştu.

Fenerbahçe'nin Fransız yıldız için yaptığı açıklama şöyle:

"Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.

Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.

Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Arat Ali Arat:
    ederinden fazla verdikleri kesin. torbabahçe devammm 9 28 Yanıtla
  • Ahmet Özay Ahmet Özay:
    FB dünyanın en iyilerini alır Okocha Anelka R Van persie hojdonk alex R.CarlosAsensio 6s de haken transferine çok önem veriyor FB alın teriyle 6s itelemeyle Sampiyon olur 15 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
