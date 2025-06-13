Alanya'da Plaj Voleybolu Müsabakaları Devam Ediyor

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının 3. gününde kadınlar ve erkeklerde 40 karşılaşma yapıldı.
Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'ndeki 4 kortta organize edilen etap, 15 Haziran'daki final mücadeleleriyle sona erecek.
Organizasyonun 3. gününde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler:
Çekya: 2 (Perusic-Schweiner) - Kanada: 0 (Schachter-Pickett)
Fransa: 2 (Chouikh-Genevieve Gardoque) - Almanya: 0 (Sagstetter J.- Sagstetter B.)
Almanya: 2 (Ehlers-Wickler) - İsviçre: 0 (Heidrich-Jordan)
Letonya: 1 (Bedritis-Rinkevics) - İran: 2 (Pourasgari-Aghajani) -
Brezilya: 2 (George-Saymon) - Avusturalya: 0 (Nicolaidis-Carracher)
Avusturalya: 1 (Hodges-Schubert) - Fransa: 2 (Bassereau-Aye) -
Almanya: 0 (Henning-Wüst) - ABD: 2 (Evans-Budinger)
Avusturalya: 2 (Potts-Pearse) - Portekiz: 1 (Pedrosa-Campos) -
Avusturya: 0 (Dresler-Waller) - Avusturya: 2 (Hammarberg-Berger)
ABD: 2 (Smith-Webber) - Avusturya: 0 (Hörl-Pristauz)
Brezilya: 1 (Pedro-Renato) - Almanya: 2 (Pfretzschner-Winter) -
Çekya: 2 (Trousil-Dzavoronok) - İtalya: 0 (Cottafava-Dal Corso)
Ukrayna: 0 (Popov-Reznik) - Fransa: 2 (Rotar-Gauthier Rat) -
Avusturya: 2 (Pascariuc-Horst) - Brezilya: 0 (Adelmo-Mateus)
Almanya: 2 (Just-Huster) - İsviçre: 1 (Haussener-Friedli) -
Türkiye: 0 (Özdemir-Kuru) - Norveç 2 (Mol M.-Mol)
Ukrayna: 2 (Popov-Reznik) - ABD: 0 (Smith-Webber)
İsviçre: 2 (Heidrich-Jordan) - Avusturya: 0 (Pascariuc-Horst)
Almanya: 2 (Henning-Wüst) - İran: 0 (Paurasgari-Aghajani)
Avusturya: 2 (Dressler-Waller) - Fransa: 1 (Chouikh-Genevieve Gardoque)
Kanada: 2 (Schachter-Pickett) - Norveç 1 (Mol M.-Mol)
İsviçre: 0 (Haussener-Friedli) - Fransa: 2 (Bassereau-Aye)
Brezilya: 2 (Pedro-Renato) - Avusturalya: 0 (Potts-Pearse)
Avusturalya: 2 (Nicolaidis-Carracher) - Çekya: 1 (Trousil-Dzavoronok)
Kadınlar:
Çekya: 0 (Pavelkova K.-Pavelkova A.) - Ukrayna: 2 (Davidova-Khmil)
ABD: 0 (Hildreth- Van Gunst) - Çekya: 2 (Svozilova-Stochlova) -
Avustralya: 0 (Clancy-Milutinovic)- Hollanda: 2 (Luini- Poiesz)
Hollanda: 0 (Sonneville-Piersma B.) - Polonya: 2 Ciezkowska-Lunio)
ABD: 2 (Savvy-Van Winkle) - Kanada: 0 (Bansley-Bukovec)
Avustralya: 0 (Alchin-Johnson) - Japonya: 2 ( Shiba-Reika)
ABD: 2 (Harward-Phillips) - İspanya: 0 (Alvarez M.-Moreno)
Yeni Zelanda: 2 (Polley-Macdonald) - Almanya: 1 (Bock-Lippmann)
İtalya: 2 (Gottardi-Orsi Toth) - Ukrayna: 0 (Davidova-Khmil)
Hollanda: 0 Konink-Schoon) - Çekya: 2 Svozilova-Stochlova)
İtalya: 2 (Scampoli-Bianchi) - Hollanda: 1 (Luini-Poiesz)
ABD: 1 (Kraft-Hodel) - Polonya: 2 (Ciezkowska-Lunio)
Fransa: 2 (Vierira-Chamereau) - ABD: 0 (Savvy-Van Winkle)
Brezilya: 2 (Hegeile-Vitoria) - Japonya: 0 ( Shiba-Reika)
Ukrayna: 2 (Serdiuk-Romaniuk) - ABD: 1 (Harward-Phillips)
İsviçre: 2 (Anouk-Zoe) - Yeni Zelanda: 0 (Polley-Macdonald)
Son Dakika › Spor › Alanya'da Plaj Voleybolu Müsabakaları Devam Ediyor - Son Dakika
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