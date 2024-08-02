Alanya, Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonaları'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Alanya, Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonaları'na ev sahipliği yapacak

Alanya, Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonaları\'na ev sahipliği yapacak

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun başvurusu üzerine, Plaj Hentbolu Kadınlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonaları ile Plaj Hentbolu U17 Kızlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonaları'nın ev sahipliği Alanya'ya verildi. Hentbol organizasyonu serüvenine 1995 yılında Sokak Hentboluyla başlayan Alanya, 30 yıl sonra yine büyük bir hentbol müsabakasına sahne olacak.

02.08.2024 14:45  Güncelleme: 14:50
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Türkiye Hentbol Federasyonu'nun başvurusu üzerine, Plaj Hentbolu Kadınlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonaları ile Plaj Hentbolu U17 Kızlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonaları'nın ev sahipliği Alanya'ya verildi. Hentbol organizasyonu serüvenine 1995 yılında Sokak Hentboluyla başlayan Alanya, 30 yıl sonra yine büyük bir hentbol müsabakasına sahne olacak.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) İcra Kurulu'nun 19 Temmuz'da aldığı kararla, kadın ve erkek EHF Plaj Hentbolu EURO 2025'in 8-13 Temmuz 2025 tarihlerinde, EHF U17 Plaj Hentbolu EURO 2025'in ise 3-6 Temmuz 2025 tarihlerinde Alanya'da yapılacak. Türkiye'de bugüne kadar düzenlenen en büyük ve kapsamlı organizasyon niteliğini taşıyacak olan şampiyonalarda, katılım hakkı kazanan 19 Avrupa ülkesinden toplam 64 takım ile binden fazla hentbolcu, iki hafta boyunca Alanya'da madalya şansı için mücadele edecek.

Hentbol serüvenine, Hentbol Milli Takım Oyuncusu ve Antrenör Ramazan Demirci öncülüğünde 1995 yılında Sokak Hentboluyla başlayan Alanya, 30 yıl sonra büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, hentbolun hem sporcuların fiziksel yeteneklerini sergiledikleri hem de izleyicilerin keyifli zaman geçirdiği bir spor dalı olduğunu belirterek, "Sporun birleştirici gücüne inanıyor ve belediye olarak, sporun her dalını desteklemek ve yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağımız için mutluyuz. Hentbol gibi gençlerimizi spora teşvik eden, onları sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzına yönlendiren sportif etkinlikleri arttırmak, en başta gelen hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

"Türkiye'nin potansiyelini göstermek istiyoruz"

Plaj hentbolunun Avrupa'daki en üst seviye organizasyonuna Alanya'nın ev sahipliği yapacak olmasından mutluluk duyduklarını belirten Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Geçen yıl Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (EHF) plaj hentbolunda takımlar bazında en büyük organizasyonu olan EHF EBT finallerini Antalya'da düzenledik. Projelerimizin ve çalışmalarımızın sonucunu alıyoruz. Önce salonda EHF Kadınlar EURO 26'nın ev sahipliğini Antalya'ya kazandırdık. Şimdi de plajda EURO 25'i Alanya'ya aldık. Plaj hentbolunda söz sahibi ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz. Ülkemizin güzelliklerini ve avantajlarını kullanmamız gerekiyor, plaj hentbolu da bu avantajlardan biri. Turizm ve sporda, ülkelerin birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri ve daha hoşgörülü olabilmeleri için ulusal ve uluslararası turnuvalar çok önemli. Biz bu amaçla ilişkilerimizi güçlü tutuyor ve ülkemizde bu anlamda uluslararası şampiyonaların yapılabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

EHF Plaj Hentbolu EURO 2025 Kadınlar Şampiyonası'na ev sahibi ülke Türkiye ile 2024 Dünya Şampiyonası'ndan katılmaya hak kazanan Avrupa takımları; Almanya, Hollanda, İspanya, Portekiz, Norveç, Yunanistan ve Danimarka; 2024 Plaj Hentbolu Şampiyonası'ndan katılmaya hak kazanan takımlar; Macaristan, Fransa, İsveç, Ukrayna, Hırvatistan, Slovakya, Polonya ve Bulgaristan oldu. Erkekler Şampiyonası'na ise ev sahibi Türkiye ile 2024 Dünya Şampiyonası'ndan kalifiye Avrupa takımları; Macaristan, Almanya, Danimarka, Portekiz, İspanya ve Hırvatistan; 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan kalifiye takımları; Polonya, İsveç, Fransa, Norveç, Bulgaristan, Ukrayna, İtalya, Çekya ve Malta katılacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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