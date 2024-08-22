Ali Çamlı: "Tweet atmayacaksınız, \'Kayserispor\'u tekrar yönetmeye talibim\' diyeceksiniz"

Spor

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kulübün gelirlerine temlik konulduğunu belirtti. Eski başkan Berna Gözbaşı'nın paylaşımına yönelik ise Çamlı, "Tweet atmayacaksınız, 'Ben Kayserispor'u tekrar yönetmeye talibim' diyerek geleceksin ve ben de alnından öpüp teslim edeceğim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Kayserispor- Sivasspor maçı sonrasında genel kurulu alacağını açıklayan Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Çamlı, Olivier Kemen transferinden dolayı gelen transfer yasağında kendi hatası olduğu gerekçesiyle kulübe 96 bin 250 Euro bağışladığını belirterek, "Bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum ki; geldiğim günden beri Kayserispor'un nasıl yönetilmesi gerekiyorsa gece gündüz bunun hesabını yaparak yönettiğimi ifade etmek istiyorum. Burada erdemli bir davranış sergileyerek yaptığım hatayı paylaşmak istiyorum. Benim adıma bir hatadır. Oliver Kemen fesih edip gitmiştir. Kayserispor, Kemen'in feshinden dolayı içeride 180 + 10 bin Euro alacağı var, bundan dolayı fesih etmiştir. Bu parayı ödeyemedik. Kulübümüz Kemen'den dolayı 96 bin 250 Euro bu fesihten dolayı böyle bir hasıl olmuştur. 96 bin 250 Euro'yu ben ödüyorum. 32 aylık dönemimde 1 tane böyle bir olayımız var, kulübe gelen tüm zararlarını şahsi olarak üstlendim ve kulübe de bunu ödedim" dedi.

"Tweet atmayacaksınız, 'Ben Kayserispor'u tekrar yönetmeye talibim' diyeceksiniz"

Kulübün bir önceki başkanı Berna Gözbaşı'nın sosyal medya paylaşımına cevap veren Çamlı; "Lig başladı; Sivasspor maçı sonrası bazı açıklamalar yaptım. Bu açıklamalar sadece bir günün birikimi değil, 33 ayın birikimi olarak ve burayı yönetirken gördüğüm her şeyi Allah korkusunu baz alarak kimseye zerre kadar iftira, ihanetten kendimi soyutlayarak bir takım açıklamalar yaptım. Yaptığım her açıklamanın son kelimesine kadar arkasındayım. Bu açıklamalardan sonra çağrımı yeniledim; burayı yönetmek isteyen varsa genel kurulu beklemeye gerek kalmadan teslim etmeye hazırım. Biraz önce Berna Başkan tweet atıyor; 'Büyük Kayserispor taraftarı huzurlu olsun, gelir yönetiriz'. Buyur; tweet atmayacaksınız, 'Ben Kayserispor'u tekrar yönetmeye talibim' diyerek geleceksin ve ben de alnından öpüp teslim edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Ben artık yönetmek istemiyorum"

Berna Gözbaşı'nın 600 milyon TL'lik alacağı için kulübün gelirlerine temlik koydurduğunun altını çizen Başkan Çamlı, "Elbette hatalarım olacak. Hata başka bir şey, kasıt ve ihanet başka bir şey. Benim derdim Kayserispor; benim derdim ne Berna Gözbaşı, ne Erol Bedir, ne Recep Mamur. Hep söylüyorum; Allah razı olsun Recep Mamur'dan, Erol Bedir'den, Berna Başkandan. Hizmet etmişlerdir, yapmışlardır. Yaptıkları iyi olan her şey için teşekkür ediyorum. Genel kurul kararı aldım, dedim ki 'buyurun yönetin'. Sonuna kadar samimiyim, ben artık yönetmek istemiyorum. 33 aydır TFF geliri 0 bankalara temlikli, seyirci geliri temlikli, sponsorluklar temlikli, kombine satışları temlikli. Ne yapacağız? Kayserispor'dan alacağınız olabilir. Bu koltuk ucuz bir koltuk değil, hepimiz belirli riskleri alıyoruz. Hem bu koltukta oturacağız, sonra diyeceğiz ki 'risk yok' Böyle bir şey yok arkadaşlar. İllaki alacağı vardır. Burayı teslim aldığındaki hesap tablosunu da vereceğim. Vereceğim hesaplar kuruşuna kadar doğru, istediğiniz bilirkişiye, istediğiniz yeminliye incelettirebilirsiniz. 33 aydır bu hesaplara çalışıyorum, Allah'a hamt olsun kimsenin zan altında kalmayacağı şekilde bu hesapları çıkarttım. Bugün paylaşalım ki, bu gün Kayserispor için milat olsun" diye konuştu.

"Bundan sonra karar devletin, müfettişler A'dan Z'ye inceleyecek"

Hesapları adliyeye teslim ettiğini ve Gözbaşı'nın alacağını gerekçe göstererek koydurduğu temliğin inceleneceğini aktaran Başkan Çamlı, "Buranın bütün gelirleri bankalara hacizli ve şuandan itibaren bütün paralar Yapı Kredi Bankası'nın majör banka olarak başkanlığında oluşmuş Berna Başkan'ın oraya temliki dolayısıyla kulübün bütün seyirci, sponsor, kombine, federasyon, yayın tamamen gelirleri bundan sonra Berna Başkan'ın koyduğu temlik sona erene kadar Yapı Kredi Bankası'nın başkanlığında oluşan sisteme akacak. Saygı duyarım, alacağı var. Varsa yani bilmiyorum. Bu hesaplar dün itibariyle konu adli makamlara gitmiştir, bundan sonra benim de onun da bir şey söylemesi boşboğazlık olur. Bundan sonra kararı devletin, müfettişler A'dan Z'ye inceleyecek" dedi.

"Sponsorlar aranıp 'Para vermeyin' deniyor"

"Ne ile idare edilecek bu kulüp?" diyen Başkan Çamlı, "Sponsor, ikili ilişkiler, eş, dost, arkadaş. Oradan iste, buradan iste. Bu konuda da benim ayağıma kement takılmış durumda. Sponsorlar birileri tarafından aranıyor 'Kayserispor'a para vermeyin' deniyor. Bu mu şimdi, ben burayı mı yöneteceğim? Nasıl yöneteceğim? Ne yapacağız o zaman, kapatalım o zaman Kayserispor'u. ya da ben istenmiyorsam, genel kurul kararı aldım, aday da değilim kardeşim" şeklinde konuştu.

Berna Gözbaşı'nın görevi devraldığında kulübün borcu ile kendisine devrettiğinde kulübün borcunu da açıklayan Başkan Ali Çamlı, "Berna Gözbaşı görevi devraldığında Kayserispor'un borç tutarı 260 milyon 514 bin 109 TL, o günkü kur bazlı karşılığı 41 milyon 269 bin Euro. Berna Başkan; görevi bana devrederken 879 milyon 781 bin 829 TL. FIFA'da devam eden 14 tane dosyanın haricindeki borç bu. 14 milyon Euro'ya tekabül eden de kesinleşmemiş, FIFA'da devam eden ve genel kuruldan sonra gelip transfer yasağı konan ve benim ödediğim bir hesap daha var. 879 milyon 781 bin 829 TL'nin o günkü ortalama kuru baz alınarak karşılığı 44 milyon 372 bin Euro. Bunun üzerine 14 milyon 700 bin Euro daha ekleyeceksiniz devam eden dosyalardan sonra netleşip netleşen borç. Toplam borç miktarı 61 milyon 500 bin Euro. Kendi alacakları ve koyduğu temlikler hariç. Berna Gözbaşı döneminde kulübün gelirleri TL bazlı 599 milyon 438 bin 96 TL, 49 milyon Euro'ya tekabül ediyor. Biz neyi konuşuyoruz? Bunlar için insanlar ölüyor, bunlar için fabrikalar batıyor. 49 milyon Euro görevde olduğu süre içerisinde bu kulübe para gelmiş, kendi 'verdim' dediği hariç. Ben göreve geldikten sonra bu kulüp 75 adet dosya kapattım. Allah aşkına soruyorum, bir kulübün 75 tane dosyası olur mu? Bunun bedeli 17 milyon 241 bin Euro. Şu anda Kayserispor'un devam eden toplam kaldığı 9 dosyası var. Bu dosyaların 5 tanesi Bilal Başacıkoğlu denen adamın menajerleri. Burada Kayserispor'un 1 tane ciddi dosyası var, Umut Bulut dosyası. Umut Bulut ile ilgili bir karar verilmiş, bu kararın üzerine gittim. Son derece titiz bir şekilde üzerinde çalışılıyor, muhasebeye göre Umut Bulut'un alacağı o kadar değil. Çıkan rakam Umut Bulut'un alacağının 2 buçuk katı bir rakam. Takip etmezseniz adam alır parasını. Şu anda istinaf mahkemesinde, inşallah kulübün kuruşu zayi olmasın diye gerekli hassasiyet gösteriliyor. Bir diğeri Muammer Zülfikar. Muammer Zülfikar'ın parası buradan ödeniyor, ikinci defa aynı parayı ödedik. Neymiş; 'maaş ödemesi' olarak yazılmamış da Muammer Zülfikar o 4 milyon lirayı ödül olarak addediyormuş. Bu ne demek ya? Biz buna da dava açtık, o da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir sözleşme gördünüz mü?"

Berna Gözbaşı döneminde kulübün sportif direktörü olarak göreve getirilen Ali Naibi'nin sözleşmesine de değinen Çamlı; "Fenerbahçe - Kayserispor maçı var İstanbul'da, Ali Naibi ile ilgili benim de ulusal basında tanıdığım bir sürü dostum var. Bana bazı şeyler aktarıyorlar. Berna Başkan Ali Naibi ile Sportif Direktör olarak anlaşmış, işine de karışmak istemiyorum. Görüyorum ki; Ali Naibi bu kulübün 10 lira harcaması gerekirken bin liraların harcandığını görmeye başladım. Buna tahammülüm yok, çünkü bu paraları bu şehir ödeyecek kardeşim. Ali Naibi'yi İstanbul'da çağırdım. Naibi'nin sözleşmesini basitçe anlatayım; burada durma zorunluluğu yok, istediği tatile gider parasını kulüp öder, çocuğu varsa özel okulda okutulur parasını kulüp öder, villada oturma şartı vardır, yüzde 100 prim alır ve teknik adam kadar da maaş alır. Siz gördünüz mü böyle bir sözleşme? ve bu adamın 3 yıllık sözleşmesi var" diye konuştu.

"Ok yaydan çıkmıştır, bu şehrin çocukları hesabını sorar"

Berna Gözbaşı döneminde menajerlere verilen paranın 9 buçuk milyon Euro olduğunu açıklayan Çamlı; "Benim toplam ödediğim menajerlik parası 2 transfer döneminde 317 bin Euro. Bu kulüpte 2,5 yılda ödenen menajerlik parası 9,5 milyon Euro arkadaşlar. Herkes ahlakıyla otursun, bu kulübe daha fazla ihanet etmesin. Bugünkü basın toplantım herhalde bir anlam ifade eder, genel kurulda aday olmayacağım. Burayı yönetecek insan bunların hepsini tek tek düşünerek bir ekip kursun. Bu anlattıklarımdan sonra ok yaydan çıkmıştır, bu şehrin çocukları hesabını sorar" şeklinde konuştu.

"Hukuk kararını versin"

Temlik konusunu adliyenin araştıracağını da sözlerine ekleyen Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı konuşmasını; "Adliye mensupları benim verdiğim dilekçede 'şu kararı çıkarttı' deriz. Kardeşim çıkacaksın diyeceksin ki 'benim bu kadar alacağım var, alacağımla ilgili de bir şüphem yok, Ali Koç Başkan doğru yapıyor'. Hukuk bunun kararını versin, herkes de gerçekle yüzleşsin" şeklinde noktaladı. - KAYSERİ