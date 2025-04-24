Fenerbahçe\'de başkan Ali Koç\'a rakip çıktı! 2 gün sonra adaylığını açıklayacak

Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de alınan 3-3'lük Kayserispor beraberliği sonrası şampiyonluk ümitleri büyük oradan tükenmiş ve başkan Ali Koç ile yönetimi için istifa sesleri yükselmişti. Bu gelişmenin ardından başkan şimdiden Koç'a rakip çıktı.

HAKAN BİLAL KUTLUALP ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Sarı-lacivertlilerin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, Hakan Bilal Kutlualp'in 26 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek olan Yüksek Divan Kurulu'nda adaylığını açıklayacağı öne sürüldü.

Hakan Bilal Kutlualp

SİNYALİNİ 4 GÜN ÖNCE VERMİŞTİ

Kutlualp, 4 gün önce kendi X hesabından yaptığı paylaşımla adaylığının sinyalini verdi. Fenerbahçeli iş insanı, paylaşımında "Fenerbahçe'nin önünü açın, hem de gecikmeden.. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız" ifadelerini kullanmıştı.

SEÇİM OLURSA SARAN DA ADAY

Öte yandan Sadettin Saran da seçim kararı alınırsa başkanlığa kesin ve şartsız aday olacak. Fenerbahçe için "olağanüstü kongre" çağrısı yapmayacak olan Saran, şu anda herhangi bir seçim hazırlığı içerisinde bulunmuyor.

HAKAN BİLAL KUTLUALP KİMDİR?

Hakan Bilal Kutlualp, 1966 yılında İstanbul'da doğmuş ve genç yaşlarda iş dünyasında adım atmıştır. Fenerbahçe Spor Kulubü'nün eski yöneticilerinden biri olarak tanınan Kutlualp, kulübün önemli transfer süreçlerinde etkili rol oynamıştır. Özellikle Alex de Souza, Nicolas Anelka, Stephen Appiah ve Pierre van Hooijdonk gibi ünlü futbolcuların Fenerbahçe'ye transferinde başrolde yer almıştır. Fenerbahçeli insanı; turizm, tekstil ve muz ticareti gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. Taraftarlar arasında "Muz Kralı" olarak bilinen Kutlualp, bu lakabı muz ticaretindeki başarısından almıştır.Fanatik Fenerbahçeli isim, aynı zamanda 34 FB 1907 plakasının da sahibi.

FENERBAHÇE OLAĞAN SEÇİM NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de son Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 8-9 Haziran 2024'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılmış ve mevcut başkan Ali Koç, 20 yıl görev yapan eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ı yenerek üçüncü kez başkanlığa seçilmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı 3 yılda bir belirleniyor. Bir dahaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 2027 yılında yapılacak.