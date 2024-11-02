Ali Koç, Galatasaray'a demediğini bırakmadı - Son Dakika
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Spor

Ali Koç, Galatasaray'a demediğini bırakmadı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada Galatasaray'ı hedef aldı. Galatasaray'daki 'karaborsa bilet' ve yasa dışı bahis sitesi sponsorluklarına dikkat çeken Koç, "Soruyorum karşı takımın başkanına, yahu Google'da hiç mi araştırma yapmadınız? 2 ay önce kurulmuş bir site, 14 milyon euro nasıl sponsorluk verir diye hiç mi aklınıza gelmedi? Başkanı ayrı, başkanvekili ayrı bir şey diyor. İllegal bahsi özendirmek büyük bir suç" dedi.

02.11.2024 14:57  Güncelleme: 15:14
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalarda ezeli rakibi Galatasaray'ı adeta yerden yere vurdu.

"İŞTE YAPI BUDUR"

Koç açıklamasında, "Hakem hatalarının hepsi bir takımın lehine oluyorsa işte yapı budur. Bir teknik direktör, hakemleri saha içerisinde tehdit etmesine rağmen raporlara yazılmıyorsa işte yapı budur. Bu yapıya biraz çomak sokulduğu zaman malum kişiler ayaklanıyorsa işte yapı budur. Bu konuşmalarımızı öfkeyle dinleyenler, içlerine korku düşenler işte yapının parçaları bunlardır. İllegal işlerle ilgili dosyalar kapatılıyorsa işte yapı budur. Tüm bunları bile bile, 'bu yapıyı açıklayın' diyenler, işte yapı bunlardır. Uyanın Fenerbahçeliler uyanın" diye konuştu.

Ali Koç'un açıklamalarından diğer öne çıkanlar ise şöyle;

"MOURUNHO HEDEF HALİNE GELDİ"

"Bizim en büyük sorunumuz, çok uzun yıllardır, hem bizim dönemimizde hem bizden önceki dönemde futbolda istikrar yakalayamamamızdır. Bir diğer unsur da teknik direktörlerimize ihtiyaç duyduğu zamanı tanımayan camiamızın sabırsızlığı da pay sahibidir. Yönetim kurulumuz, bu sabırsızlığı kırmak için dünya tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden birini kazandırmıştır. Dünya tarihinde, gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden birini getirdik. İyi de bir kadro kurduk, katılırsınız katılmazsınız, imkanlarımız çerçevesinde. Hatta bir nebze ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık, bu sefer daha da riskler alarak mühendislik yaptık. Kadromuz derin, alternatifli... Spor basını, kısa sürede Mourinho'yu hedef haline getirdi. Daha 8. haftadan saldırıya uğrattılar.

Spor basınımız ve organize sosyal medya çetesi, daha önceki teknik direktörümüz gibi Sayın Mourinho'yu da hedef haline getirmiştir. Olabilir. Üzücü olan bir kısım taraftarımız bunlara kanarak etkilenmiştir. Hocamızı da daha 8-9. haftada saldırıya uğrattılar. Az önce bir üyemiz 9. haftada yelkenleri indirmiş, şampiyonluğun bittiğini ifade etmiştir. Kendisine kızmıyorum. Camiamız yıllar içinde bu psikolojiye sokulmuştur.

"REZİL BİR OLAY YAŞANDI"

Bizim için en büyük başarı, kulübümüzün kimseye muhtaç olmamasıdır. Görev süremiz bittiğinde ne kadar önemli olduğu herkes tarafından görülecektir. Tüm zorluklara ve engellere rağmen dedim. Engelleri söylüyorum. Göztepe maçında rezil bir olay yaşandı. Kalleşçe bize saldırıldı. Biz ortamı yatıştırmaya gitmiştik.

Geçen hafta bir maç oynandı, Galatasaray - Beşiktaş. Bir muhabire tokat atan, hiçbir şekilde şiddeti tasvip etmiyoruz, apar topar tutuklandı. Yanlış bir yere çekilmesin lütfen, mesleği, sosyal statüsü, cinsiyeti fark etmeksizin her Türk vatandaşının adalet önünde eşit olması gerektiğine inanan bir camiayız. Bir ayrıcalık da talep etmiyoruz. Yalnız neden adil muamele görmediğimizi sorgulamak sorumluluğumuzdur. Beşiktaş başkanıyla dalga geçen, sözde medya mensubu olan, tweetlerine bakınca holigan bir taraftar profili çizen, maça geldiği zaman alkollü olduğu net bir şekilde Emniyet tarafından tespit edilen kişiye Bakanlarımız geçmiş olsun diyor, peşindeyiz diyorlar. Fenerbahçe Başkanına yapılan saldırıyı aynı kişiler görmezden geliyorlar, keşke gelmeselerdi. Tekrar soruyorum, bu adil midir?

"VAHİM BİR OLAY"

Biz Türkiye'nin dev markalarıyla iş birliği yaparak sponsorluk gelirimizi artırırken, bir rakibimiz yasa dışı bahis sitesini haber sitesi gibi gösterip gayrı ahlaki kaynak yaratırken üstelik bu karaborsa skandalı içerisinde buna cüret ederken kimsenin yeterince ses çıkarmaması? Resmi mercilerin bunun üstüne tüm güçleriyle gitmemesi adil midir? Savcının Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı olmaz. Karaborsa bilet işi, kendi üyeleri tarafından açıldı. Bir gazeteci konuyu devamlı gündemde tuttu. Vahim bir olay. Başkanları ne dedi? Savcılığa başvurduklarını söyledi. Söylediklerinin ne kadarı gerçek, ne kadarı gerçek dışı... Gerçek dışı olanları ağır basan bir başkandan bahsediyoruz. Meğerse, şikayeti yapanlara karşı dava açmış. Çok ciddi iddialara karşı, kamuoyunu tatmin edici açıklamalar yapması gerekirken çelişkili ifadelerle süreci kurtarma peşindeler.

"FENERBAHÇELİLER UYANIN"

Biz ne yaptık? Baktık ki olayın üstü kapatılmaya çalışılıyor. Biz de ihbar hakkımızı kullandık. Fenerbahçeliler uyanın, bunu da kapatacaklar. Bu çerçevede müracaat ettiğimiz bazı merciler gerekli incelemeleri başlattılar. Bunu kulübümüze bildirdiler. Gençlik ve Spor Bakanlığı, soruşturmayı başlattılar. Biz de bildiklerimizi anlattık. Hatta bir adım öteye gittik, bizi de inceleyin dedik. İnceleyin ki karşılaştırın dedik.

İllegal bahis konusu sosyolojik bir olaydır. Söz konusu oluşum tamamen illegal. Ne yurtdışında, ne de ülkemizde resmiyetleri yok. Soruyorum karşı takımın başkanına, yahu Google'da hiç mi araştırma yapmadınız? 2 ay önce kurulmuş bir site, 14 milyon euro nasıl sponsorluk verir diye hiç mi aklınıza gelmedi? Başkanı ayrı, başkanvekili ayrı bir şey diyor. İllegal bahsi özendirmek büyük bir suç. 119 yıllık formanın üzerine tamamen illegal bir sponsorun yazılması onlara nasip oldu.

"ORTALIK KAYNIYOR"

Geçen sene biz 5 kırmızı kart görürken, Galatasaray'ın 1 kırmızı kart görmesi normal mi? Aynı takım, Avrupa'da 5 kırmızı kart gördü. Bu bir tesadüf müdür? Bu durum adil mi diye sormak bizim görevimiz değil mi? Bu sene de yine benzer görüntü ortaya çıkmaya başladı. Kendi tarihimizin görülmemiş sezonunu yaşıyoruz, 99 puan alıyoruz, 6 derbinin 4'ünü kazanıyoruz ama yine de şampiyon olamıyoruz. Biz "Yapı" deyince ortalık kaynıyor.

Hakem hatalarının hepsi bir takımın lehine oluyorsa işte yapı budur. Bir teknik direktör, hakemleri saha içerisinde tehdit etmesine rağmen raporlara yazılmıyorsa işte yapı budur. Bu yapıya biraz çomak sokulduğu zaman malum kişiler ayaklanıyorsa işte yapı budur. Bu konuşmalarımızı öfkeyle dinleyenler, içlerine korku düşenler işte yapının parçaları bunlardır. İllegal işlerle ilgili dosyalar kapatılıyorsa işte yapı budur. Tüm bunları bile bile, 'bu yapıyı açıklayın' diyenler, işte yapı bunlardır. Uyanın Fenerbahçeliler uyanın.

Ali Koç, Galatasaray\'a demediğini bırakmadı

Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Borsa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç, Galatasaray'a demediğini bırakmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • GFB Selçuk:
    vur vur dinlesin, 6s inlsin 24 105 Yanıtla
  • Dark Lock:
    Ya allahını kitabını seversen bi önüne bak ya başarısızlıktan tek bildiğin şey galatasaraya sarmak 116 10 Yanıtla
  • Ali AKÇACIK:
    Ali koc konuştuğuna göre 25. şampiyonluk yuklendi hayırlı olsun 5. yıldızımız 91 13 Yanıtla
  • Turan Alan:
    Aliş sizin akladıgınız kara paraları da anlat dinleyelim acun iyi bilir gerçi 85 10 Yanıtla
  • Emrah Arslan:
    Daha birkaç gün önce 3 ledik o maç hakkındada konuşsana anca ağlayın 76 8 Yanıtla
  • GÖKMEN:
    Galatasaray olağanüstü bir takım oldu Başarılarını kıskanan rakipler Yapı mapı diyerek durmadan çamur atıyorlar Bu ülkenin savcıları araştırsınlar ne yapısı varmış Merak ediyorum 68 6 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    gerçekten kaliteli kOÇ sun.NOKTA şampiyon GALATASARAY 65 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SEN BAYAN VOLEYBOL TAKIMININ K.C. NA DILAN POLAT YAZDIRIRKEN HIC MI ARASTIRMADIN 67 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    helal olsun ali başkan 9 54 Yanıtla
  • H celik:
    İşiniz gücünüz GS kendi işinize bakin adamlar 3 tane salladı evinizde üstünü örtme çabası 57 1 Yanıtla
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