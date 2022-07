Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler

Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, sarı-lacivertlilerin geleneksel bayramlaşma töreninde önemli açıklamalar yaptı. Sosyal medyada sarı-lacivertliler aleyhine aslı olmayan haberler veren hesaplara karşı taraftarı uyaran Koç, TFF'nin yeni yönetimini de değerlendirdi.

"BUNLARA KAPILAN TARAFTARLARIMIZ OLUYOR"

Sosyal medyadaki bazı hesaplara karşı taraftarı uyaran Ali Koç, " Türkiye'ye dünya çapında en iyi hocalardan birini getirdik. Ama bir hoca gelecek ve her şey tozpembe olacak diye bir şey yok. Jorge Jesus ile mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. İnişler ve çıkışlar olacaktır. Dünyada her maçını kazanan yok. Engebeli yollarda her zamankinden çok kenetlenin ve destek verin. Hesaba sezon sonu bakacağız. Daha Bismillah demeden, sosyal medyada malum hesaplar çalışmaya başladı. Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler. Bunlar beni ve yönetimimiz etkilemez. Bunlara kapılan taraftarlarımız oluyor. Kenetlenin, bu tribünler Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürecek." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"TFF'NİN ATTIĞI ADIMLAR ÇOK ÖNEMLİ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve ekibine başarılar. Kurullarla ilgili değerlendirmemi 30 Temmuz'da yapacağım. Şu an inceleme sürecindeyiz. Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin attığı adımlar çok önemli hatta bazıları devrim niteliğinde. Şeffaflık, adil rekabet... Çok kısa sürede, çok önemli adımlar atıldı. Yni TFF'ye elimizden gelen yardımcı yapacağız. Yönetim Kurulu olarak onlar adil, şeffaf bir yapı istiyor. Bunu bir senede toparlamak kolay değil. Eski alışkanlıkları görürsek, tepkimizi koyarız. Peşinen bunu yapmak yanlış. 3-4 haftada alınan kararlar, istediğimiz şeyler. Amaçlarını samimi buluyorum, umarım gerçekleştirirler. Umarım doğru adımları atarlar.

"İNŞALLAH FEERBAHÇE, TURKİYE CUMHURİYETİ'NİN 100. YILINDA ŞAMPİYON OLUR"

Sarı-lacivert başarılarla dolu nice bayramlar diliyorum. 30 Temmuz'da Yüksek Divan Kurulu'nda genel bir değerlendirme yapacağız. Akdeniz Oyunları'nda 108 madalya aldık, 27 madalya Fenerbahçeli sporcular tarafından ülkemize kazandırıldı. Tüm madalya alanları tebrik ederim. Zor bir seneyi geride bırakıyoruz. Akdeniz Oyunları'ndaki başarı... Futbol Takımı istediğimiz yerde ligi bitiremedi. Ancak İsmail Kartal yönetimindeki performans, sonuçlar, tribünlerin kenetlenmesi, aslında bize ilerisi için ışık veriyor. Arkasından Erkek Basketbol Takımı'nın şampiyonluğu, sonra Tekerlekli Basketbol Takımı'nın şampiyonluğu... Bu başarıların, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılındaki başarıların habercisi olmasını umut ediyorum. İnşallah Fenerbahçe, bu güzel ülkenin 100. yılında şampiyon olur.

"YOĞUN BAKIMLAR DOLMAYA BAŞLADI"

Tekrar maske taktık. Kovid vakaları artmaya başladı. Yoğun bakımlar dolmaya başladı. Sporcular nezdinde de önlemlerimi arttırdık. Eskisi gibi biraz dikkatli olalım. Allah korusun, bir dalga ile tribünler tekrar boşalmasın. Her şeyden önce sağlık."