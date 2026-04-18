Aliağa FK, Şampiyonluk İçin K. Boru ile Karşılaşıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdüren Aliağa Futbol yarın deplasmanda Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Dağılgan Stadı'nda Abdulbaki Ayyıldız'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Bitime 2 maç kala Aliağa FK'nın şampiyon olabilmesi için lider Bursaspor'un 2 maçını da puansız kapaması gerekecek. Sarı-siyahlıların tecrübeli oyuncusu Ahmet İlhan Özek sarı kart cezası nedeniyle 68 Aksaray Belediyespor'a karşı forma giyemeyecek.