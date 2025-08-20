Aliağa Petkimspor'un 2025-2026 Sezonu Fikstürü Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Aliağa Petkimspor'un 2025-2026 Sezonu Fikstürü Belli Oldu

Aliağa Petkimspor\'un 2025-2026 Sezonu Fikstürü Belli Oldu
20.08.2025 14:19  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu fikstürü İstanbul'da çekilen kura ile belirlendi. Aliağa Petkimspor, sezonun ilk haftasında İzmir derbisinde Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu fikstürü İstanbul'da çekilen kura ile belirlenirken Aliağa Petkimspor'un da maç takvimi belli oldu.

Aliağa Petkimspor, sezonun ilk haftasında İzmir derbisinde Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek. Ligin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanına gidecek olan İzmir ekibi, üçüncü haftada Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak.

Dördüncü haftada Türk Telekom deplasmanına çıkacak olan Petkimspor, beşinci haftada Mersin Büyükşehir Belediyesi, altıncı haftada Büyükçekmece Basketbol ve yedinci haftada Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Sekizinci haftada Bursaspor'a konuk olacak olan İzmir temsilcisi, dokuzuncu haftada Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak.

Onuncu haftada A. Efes ile deplasmanda mücadele edecek Petkimspor, on birinci haftada Trabzonspor'a konuk olacak. On ikinci haftada Manisa Büyükşehir Belediyespor'u sahasında ağırlayacak olan Petkimspor, on üçüncü haftada Beşiktaş, on dördüncü haftada ise Bahçeşehir Koleji ile deplasmanda karşılaşacak.

Sezonun ilk yarısı, on beşinci hafta oynanacak Tofaş maçıyla sona erecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Pınar Karşıyaka, Yerel Haberler, Basketbol, İstanbul, Sigorta, Türkiye, Güncel, Aliağa, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor'un 2025-2026 Sezonu Fikstürü Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik
Zelenski, Trump’a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti Zelenski, Trump'a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti
Tatilde bile sporu bırakmadı Pınar Altuğ’dan yoga şovu Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu
Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
13:48
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 14:24:30. #7.11#
SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor'un 2025-2026 Sezonu Fikstürü Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.