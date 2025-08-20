Aliağa Petkimspor\'un 2025-2026 Sezonu Fikstürü Belli Oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu fikstürü İstanbul'da çekilen kura ile belirlenirken Aliağa Petkimspor'un da maç takvimi belli oldu.

Aliağa Petkimspor, sezonun ilk haftasında İzmir derbisinde Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek. Ligin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanına gidecek olan İzmir ekibi, üçüncü haftada Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak.

Dördüncü haftada Türk Telekom deplasmanına çıkacak olan Petkimspor, beşinci haftada Mersin Büyükşehir Belediyesi, altıncı haftada Büyükçekmece Basketbol ve yedinci haftada Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Sekizinci haftada Bursaspor'a konuk olacak olan İzmir temsilcisi, dokuzuncu haftada Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak.

Onuncu haftada A. Efes ile deplasmanda mücadele edecek Petkimspor, on birinci haftada Trabzonspor'a konuk olacak. On ikinci haftada Manisa Büyükşehir Belediyespor'u sahasında ağırlayacak olan Petkimspor, on üçüncü haftada Beşiktaş, on dördüncü haftada ise Bahçeşehir Koleji ile deplasmanda karşılaşacak.

Sezonun ilk yarısı, on beşinci hafta oynanacak Tofaş maçıyla sona erecek. - İZMİR