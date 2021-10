Alman aşısı tutmadı! Norveç maçında Stefan Kuntz'u beğenmediler

Murat seker :

Taktik hep ayni bastir vur ileri kardesim norvec ne yapti 3e 1 ler yapti her futbolcu 1 adam gecip sagindaki arkadasina pas verip adam eksiltip kalemize gelip tehlikeli oldular biz neden bunlari yapamiyoruz ayrica bu milli takim neden burak yilmaza kenana calhanogluna muhtac senetmi imzaladilar takimin en etkili ve her an skoru degistirecek oyuncusu cengizken neden oyundan alinir kim gelirse gelsin degismeyiz birakin dunya ve avrupa sampiyonasina gitmeyelim sonu zaten husran