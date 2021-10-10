Alman basını, Stefan Kuntz'un, Türkiye'deki ilk maçında beklenen galibiyeti getiremediğini vurguladı. Akşam'ın, n-tv.de sitesinden aldığı haberde, Kuntz için "Alman aşısı tutmadı" manşeti atıldı. Haberde, beraberliğin Alman hoca ve ekibinin Dünya Kupası yolculuğunu oldukça karmaşık hale getirdiği hatırlatıldı. "Türkiye favori olduğu maçta fırsat kaçırdı" ifadesine de yer verildi.
Daugava Stadyumu'nda yarın oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek. Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Maçta Almanya'dan Daniel Siebert VAR, Robert Wessel ise AVAR olarak görev alacak.
Son Dakika › Spor › Alman aşısı tutmadı! Norveç maçında Stefan Kuntz'u beğenmediler - Son Dakika Spor