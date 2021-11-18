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Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa'da yapılacak - Son Dakika

Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa'da yapılacak

18.11.2021 14:41
Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa'da yapılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Alpagut Spor Kulübü Dernekleri Federasyonu'nun koordinasyonunda düzenlenen Alpagut Avrasya Şampiyonası, 20-21 Kasım tarihleri arasında Bursa'da yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Alpagut Spor Kulübü Dernekleri Federasyonu'nun koordinasyonunda düzenlenen Alpagut Avrasya Şampiyonası, 20-21 Kasım tarihleri arasında Bursa'da yapılacak.

Türk milletinin ata sporu olan, son yıllarda 3 kıtada 30'u aşkın ülkede binlerce sporcu tarafından yapılan alpagut sporunun Avrasya Şampiyonası, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Alpagut Spor Kulübü Dernekleri Federasyonu'nun koordinasyonunda 20-21 Kasım tarihleri arasında Kestel Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenecek. Şampiyonaya 11'i aşkın ülkeden yaklaşık 250 sporcu katılacak. 20 Kasım Cumartesi günü saat 15: 00-16: 00 arasında açılış töreninin yapılacağı turnuvaya, Türkiye, Azerbaycan, Irak, İran, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan sporcular katılacak. - BURSA

Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa'da yapılacak

Alpagut, Avrasya, Kasım, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa'da yapılacak - Son Dakika Spor


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