Altay'da İmza Krizi ve Eksi 6 Puan Cezası - Son Dakika
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Altay'da İmza Krizi ve Eksi 6 Puan Cezası

Altay\'da İmza Krizi ve Eksi 6 Puan Cezası
01.08.2025 14:09
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Sinan Kanlı, Altay yönetimini eleştirerek olağanüstü genel kurul talep etti. Cocalic'ten eksi 6 puan cezası.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da yönetimin olağanüstü genel kurul kararı alması için başlatılan imza kampanyasına öncülük eden ve yeterli imza sayısının toplandığını belirterek imzaları kulübe teslim eden Sinan Kanlı, önceki gün açıklamalarda bulunan Başkan Yüksel Gürüz'e sosyal medya hesabından yüklendi. İmzaların 3,5 günde toplandığını ve imza sayısının 206'ya ulaştığını söyleyen Sinan Kanlı, "Genç oyuncuların yetiştiricilik bedellerinin neden ödenmediğini, stadyumun tahsisiyle ilgili sorunu yönetiminize önceki dönem başkanı Süleyman Özkaral'a sormadınız mı? İnsanların aklıyla dalga geçiyorsunuz. Bu nasıl bir tiyatro" diye konuştu.

"Bulunduğunuz makam dedikodu makamı değil, ciddiyetinizi takının" uyarısında bulunan Sinan Kanlı, "Kıymetli başkan Ayhan Dündar'ı itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Enes Öğrüce'nin satışında yol yürüdüklerinize güvenmeyip futbolcunun babasına soruyorsunuz. Son kongrede adaylığımı neden çektiğimi açıkladım. Verdiğiniz sözleri yerine getireceğinize inandığım için çekildim. Size 1 Ocak 2026'ya kadar süre verdim ancak hiçbir şey yapmadığınız gibi Altay'ın amatöre gitmesine neden olacaksınız. İmzalar benim başkan olmam için değil, yönetimin gitmesi için toplanıyor. Birilerinin adamıymışım, başka işlere hizmet ediyormuşum gibi söylemlerde bulunmak ahlaka sığmaz. Sizi en ağır şekilde kınıyorum" dedi.

'KENDİNE KÖTÜLÜK EDİYORSUN'

Altay Başkanı Yüksel Gürüz'e seslenen Sinan Kanlı şöyle devam etti: "Yönettiğini iddia ettiğin kulübü yönetemediğin, başkanım diye ortada görünmene rağmen tek başına hiçbir karar almadığın, izin almadan kıpırdayamadığın o kadar belli ki kendine de kötülük ediyorsun. 500 milyon TL'ye şirketin tarafıma verileceğini söylemişti. Ben hiçbir zaman şirketin peşinde değilim. Ben Altay'ın sportif başarılarla dolu, gururla şanla dolu tarihinin peşindeyim. Madem 500 milyon TL nakit sermaye koyduğunuz, belgeyi paylaşın. Aynı şekilde 500 milyon TL sermayeyi de ben koyuyorum. Şirketi almıyorum, şirketin yüzde 50'sini sizden istiyorum. Kabul etmezseniz de çekiliyorum. Devretmeyin ortak olayım. Siz şirketi nasıl tescil yapmaya çalıştıysanız, bizler de ortak akıl ve hukuk çerçevesinde iptal ettirmesini biliriz" şeklinde konuştu.

Sçzlerine, "Siz tabak, çarşaf, klima, köfte, gevrekle, dedikoduyla, kara propagandayla, insanları ayrıştırarak, futbolcuya ve çalışana mobing uygulayarak zaman kaybettirmeye devam edemezsiniz. Tarafınıza gelen imzaları kontrol etmeniz için gereken makul süre doldu. Yasal olarak almanız gereken genel kurul kararını acil olarak alın. Bu kararı almanız için genel kurul üyelerinin kalanlarının da imza mı atması gerekiyor? Sizlerden ricam camianın sesine kulak vermeniz, ivedilikle genel kurul kararını almanız olacaktır" diyerek devam etti.

COCALİC'TEN EKSİ 6 PUAN GELDİ

Son yıllarda mali sıkıntılarını bir türlü aşamayan Altay'a eski yabancı futbolcularından Cocalic'e olan borçları nedeniyle eksi 6 puan cezası geldiği bildirildi. Kulüpte yatırımcı Vahdettin Heyal, sosyal medya hesabından, "Geçmiş olsun. Edin Cocalic, -6" ifadeleriyle kötü haberi paylaştı. Altay yönetiminin cezanın uygulanmaması için oyuncunun temsilcileriyle temasa geçip ödeme süresi isteyeceği belirtildi. İzmir ekibinin 2020-2021 sezonunda 1'inci Lig'de kadroda yer alıp 4 maçta forma giyen futbolcuya 281 bin Euro ve 30 bin İsviçre Frangı borcu bulunuyor.

RAMAZAN KURŞUNLU KAMPI DEĞERLENDİRDİ

Altay Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu, kamp dönemini değerlendirip hedeflerini anlattı. Genç teknik adam, "İlk etap yüksek disiplin ve kararlılıkla tamamlandı. Bu dönem hem fiziksel yüklemeler hem de takım bütünlüğü açısından bize önemli kazanımlar sağladı. Oyuncularımızın sınırlarını zorladığı, birlikte mücadele etmeyi yeniden tanımladığımız bir süreç yaşadık. İlk etapta ortaya koyduğumuz istek, birlikte oynama arzusu ve rekabetçi duruş, doğru yolda olduğumuzun en açık göstergesi" dedi.

"Altay'ın esas gücü kendi evlatlarıdır" diyen teknik patron Kurşunlu, "A takıma gelen gençlerimize sadece forma değil sorumluluk da veriyoruz. Genç yeteneklerimizin bu ilk kamptaki performansı, uyumları, istekleri bizleri heyecanlandırmaktadır. Tecrübeli ve abi pozisyonunda olan oyuncularımızın da bu vizyona uygun bir şekilde genç oyuncularımızın gelişimine katkı koyduklarını çalışmalarımızda gördük. Önümüzde 2 Ağustos'ta başlayacak olan 10 günlük Afyon kampı var. Hedefimiz maç temposunu yükseltmek, oyun sistemimizi oturtmak ve sezona hazır, dirençli, savaşmaya hazır bir Altay olarak çıkmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da İmza Krizi ve Eksi 6 Puan Cezası - Son Dakika

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