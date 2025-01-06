Altay'da Murat Berkan Demir İyileşti - Son Dakika
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Altay'da Murat Berkan Demir İyileşti

Altay\'da Murat Berkan Demir İyileşti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altay'da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Murat Berkan Demir, takımla çalışmalara başladı. 19 Ocak'ta oynanacak 24 Erzincanspor maçına kadar hazır olması bekleniyor.

06.01.2025 13:20  Güncelleme: 13:21
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da sakatlığı nedeniyle ilk yarının son haftalarında forma giyemeyen ön libero Murat Berkan Demir'in iyileşerek takımla çalışmalara başladığı belirtildi. İlk devrede siyah-beyazlı formayla çıktığı 10 maçın 5'inde ilk 11'de yer alan Murat, 447 dakika sahada kaldı. Ligin 15'inci haftasındaki Kepezspor deplasmanında kasığındaki ağrıları nedeniyle devre arasında oyundan alınan 24 yaşındaki ön libero, Isparta 32 Spor ve Kırklarelispor (D) müsabakalarında kadroda yer almadı. Murat Berkan'ın ligin 2'nci yarısının ilk haftasında 19 Ocak'ta deplasmanda oynanacak 24 Erzincanspor maçına kadar hazır duruma gelmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Berkan Demir, 3-sayfa, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Murat Berkan Demir İyileşti - Son Dakika

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