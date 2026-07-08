Altay'da Yatırım Umutları Tükendi - Son Dakika
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Altay'da Yatırım Umutları Tükendi

Altay\'da Yatırım Umutları Tükendi
08.07.2026 11:44
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Altay, Ahmet Nur Çebi ile anlaşamadı; kulüp başkanı Sinan Kanlı görevi bırakacak.

İZMİR'in 112 yıllık köklü kulübü Altay, uzun süredir temas halinde olduğu Beşiktaş'ın eski başkanlarından yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile anlaşamadı. Altay'a talip olan iş insanı Ahmet Nur Çebi ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını duyuran Altay Başkanı Sinan Kanlı, 16 Temmuz'da tamamlanacak genel kurulda görevi bırakacağını açıkladı. Görüşmelerde Ahmet Nur Çebi'nin prensipleri ve kriterleri üzerine yoğunlaştıklarını ifade eden Sinan Kanlı, kendisini ikna etmek için son ana kadar savaştığını dile getirdi.

3'üncü Lig'de geçen sezon kümede kalmayı son hafta başaran transfer yasaklısı Altay'ın borcu 1 milyar TL'ye ulaştı. Eski yabancı oyuncularıyla FIFA'da davalık olan ve yeni sezona puan silme cezası alarak başlama riski bulunan İzmir temsilcisi, "Kurtarıcı" olarak görülen Ahmet Nur Çebi ile anlaşma sağlanamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Çebi'nin yapılan görüşmelerde eski yönetici alacaklarını ödemeye itiraz ettiği ileri sürülmüştü. İstanbul ve İzmir'de pek çok kez bir araya gelen Kanlı ve Çebi ikilisi son olarak Altay'ın önde gelen isimlerinden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret etmişti.

SİNAN KANLI: "SON KARARI OLUMSUZ OLMUŞTUR"

Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Benim gücüm bu ağır tabloyu ekibimle tek başıma taşıyabilmem için yeterli değil" mesajı verdi. Sinan Kanlı yaşanan süreçle ilgili şu ifadelere yer verdi: "Yatırımcı adayımız, iş insanı Sayın Ahmet Nur Çebi ile kulübün tekrar yapılanması ve futbolun eski günlerine dönmesi adına görüşmelerimiz devam oldu. Doğal olarak bu süreç bir miktar zaman gerektiriyordu. Sayın Çebi'nin kendi prensipleri ve kriterleri üzerine de yoğunlaşmak durumundaydık. Fakat tüm paydaşlarla ve kendisiyle yürüttüğümüz süreçte Sayın Çebi'nin son kararı ne yazık ki olumsuz olmuştur. Büyük Altay benim için çok kıymetli olduğundan dolayı bu süreci büyük bir hassasiyetle yürüttüğümün ve sürecin son anına kadar savaştığımın da özellikle bilinmesini isterim."

"BENİM GÜCÜM TEK BAŞIMA YETERLİ DEĞİL"

Sorumluluğu gereği yarıda kalan kongreyi tamamlayıp camiaya olan son görevini yerine getirmek zorunda olduğunu söyleyen Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Günümüz futbol endüstrisi ne yazık ki çok pahalı ve çok acımasız. Mevcut durumda uzun süredir söyledigim gibi benim gücüm bu ağır tabloyu ekibimle tek başıma taşıyabilmem için yeterli değil. Bu sebepten dolayı da üzülerek de olsa siyah-beyaz sevdamızın bayrağını benden daha yükseklere taşıyabilecek bir topluluğa devretmek istiyorum. Aday olmayı düşünenlerle bu süreçte görüşebileceğimi bilgi ve destek verebileceğimi şimdiden beyan ediyorum. Tek ricam adaylıklarını ve projelerini son dakika genel kurul salonunda değil de önceden açıkça bildirerek camiamızı bilgilendirmeleridir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ahmet Nur Çebi, Yerel Haberler, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Yatırım Umutları Tükendi - Son Dakika

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