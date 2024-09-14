Altekma, Alanya'yı 3-0 Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup'ta Altekma, On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.
Altekma, Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-22, 25-21 ve 25-22'lik setlerle kazandı.
2. Grup'ta yer alan takımlardan Develi Belediyespor, müsabakalara katılmayacağını bildirdi. Böylece 2. Grup'ta oynanan tek maçı kazanan Altekma, çeyrek finale yükseldi.
1. Grup'ta Akkuş Belediyespor ve TÜRŞAD'ın turnuvadan çekilmesiyle Arkas Spor, doğrudan çeyrek finale çıkmıştı.
Kupada 3. Grup'ta ise Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cizre Belediyespor ve İstanbul Gençlik Spor yer alıyor.
Geçen sezon Efeler Ligi'nde ilk 5 sırayı alan Halkbank, Fenerbahçe Medicana, Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto, kupaya çeyrek finalden başlayacak.
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