Altekma, Özgür Karababa'yı 1 yıl daha kiraladı - Son Dakika
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Altekma, Özgür Karababa'yı 1 yıl daha kiraladı

Altekma, Özgür Karababa\'yı 1 yıl daha kiraladı

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Altekma, orta oyuncusu Özgür Karababa'yı 1 yıl daha Ziraat Bankkart'tan kiralık olarak kadrosunda tutma kararı aldı. Geçen sezonki performansıyla şampiyonlukta etkin rol oynayan 21 yaşındaki voleybolcu, 2024-2025 sezonunda da Altekma formasını giyecek.

05.07.2024 12:47
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Voleybol Efeler Ligi takımlarından Altekma, orta oyuncusu Özgür Karababa'yı 1 yıl daha Ziraat Bankkart'tan kiralık olarak kadrosunda tuttu.

Geçen sezonki performansıyla şampiyonlukta etkin rol oynayan 21 yaşındaki voleybolcu için yapılan girişimler sonuç verdi. 2.02 boyundaki oyuncunun 2024-2025 sezonunda da Altekma formasını giyeceğini açıklayan Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Daha önce Milas Belediyespor ve Ziraat Bankkart'ta da görev yapan Özgür; karakteriyle, çalışma disiplini ve performansıyla yeni sezon kadromuzda yer almayı fazlasıyla hak etti. Özgür'e sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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